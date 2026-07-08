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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Atalanta ficha a Gaetano: acuerdo con el Cagliari. Mañana se someterá a los reconocimientos médicos

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G. Gaetano

El centrocampista abandona Cerdeña tras tres temporadas

El Atalanta ficha a Gianluca Gaetano, centrocampista nacido en 2000, tras llegar a un acuerdo con el Cagliari. El jugador, que ha pasado tres temporadas en Cerdeña, emprende ahora una nuevaaventura en Bérgamo, segúnconfirma Fabrizio Romano.


Para Gaetano se cierra así un capítulo importante de su carrera. Llegó a Cagliari con grandes expectativas, se hizo imprescindible y acabó siendo uno de los líderes técnicos del equipo. Su calidad entre líneas, su capacidad de asociación y la madurez adquirida despertaron el interés de varios clubes, pero fue el Atalanta quien cerró la operación.


Eltécnico Maurizio Sarrilo pedía como prioridad para la nueva etapa de la Dea.


  • El acuerdo entre ambos clubes fija 12 millones de euros como parte fija y añade 2 millones en variables por objetivos del jugador y del equipo, por lo que la inversión total podría llegar a 14 millones y refleja la confianza del Atalanta en el talento del centrocampista.


    Todo está definido: solo falta el trámite formal. Se espera que Gaetano llegue mañana a Bérgamo, pase los reconocimientos médicos y firme su contrato con el club nerazzurro.


    Para el Atalanta es un fichaje clave de cara a la nueva temporada, mientras que el Cagliari se despide de uno de sus protagonistas recientes, consciente de haber valorizado a un jugador listo para un escenario más ambicioso.


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