La nueva Atalanta de Maurizio Sarri y Cristiano Giuntoli está a punto de cerrar su primer fichaje del verano. Según Sky Sport, el club nerazzurro espera anunciar en las próximas horas la llegada del centrocampista Gianluca Gaetano, del Cagliari, señalado por el exentrenador de la Lazio como prioridad para la dirección de juego.
Getty Images Sport
Traducido por
Atalanta está cerca de cerrar su primer fichaje: acuerdo con el Cagliari por Gaetano a un bajo coste
GIRO A UN PASO
Las negociaciones, abiertas hace semanas, llegan a su punto clave: el Cagliari, que pedía unos 15 millones, aceptaría algo menos, y el Atalanta, que ofreció 11, cubriría la diferencia con bonus. El acuerdo podría cerrarse esta noche.
LA ÉPOCA POSTERIOR A EDERSON
Gianluca Gaetano completó una temporada positiva en el Cagliari: jugó 33 partidos, marcó 2 goles y dio 4 asistencias. El punto de inflexión llegó cuando el técnico Fabio Pisacane lo pasó de centrocampista a mediapunta. Esa evolución ha despertado el interés del Atalanta, que busca reemplazar a Ederson, fichado por el Manchester United.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias