La nueva Atalanta de Maurizio Sarri y Cristiano Giuntoli está a punto de cerrar su primer fichaje del verano. Según Sky Sport, el club nerazzurro espera anunciar en las próximas horas la llegada del centrocampista Gianluca Gaetano, del Cagliari, señalado por el exentrenador de la Lazio como prioridad para la dirección de juego.