Atalanta, esguince de tobillo para Scalvini: parte médico y tiempos de recuperación

Como se lee en el parte oficial del Atalanta, «El futbolista Giorgio Scalvini se ha sometido a pruebas instrumentales, tras la lesión sufrida en el partido de ayer contra el Hapoel Tel-Aviv, que han evidenciado un traumatismo por esguince en el tobillo izquierdo».





La nota prosigue: «El jugador ha iniciado el proceso de rehabilitación y su estado será evaluado día a día». Recordamos que Scalvini tuvo que levantar la bandera blanca en el minuto 26 del partido del jueves por la noche disputado en Bérgamo contra el Hapoel Tel Aviv, encuentro correspondiente a la ida de las preliminares de la Conference League, y fue sustituido por Kristensen, recién llegado del Udinese.



