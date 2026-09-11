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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

Traducido por

Atalanta - Cagliari, dónde ver y transmisión en directo: canal, horario y las dos alineaciones

Atalanta vs Cagliari
Serie A
Atalanta
Cagliari

El sábado, a las 20:45, se disputará el partido entre Atalanta y Cagliari en la Serie A italiana: aquí tienen toda la información sobre dónde ver el encuentro y las posibles alineaciones.

Tras la dolorosa derrota en el último minuto ante el Roma, el Atalanta, dirigido por Maurizio Sarri, regresa del New Balance Arena para visitar al Cagliari, dirigido por Fabio Pisacane.

Varias opciones están en el aire en las filas del Atalanta, especialmente en las bandas, donde Bernasconi y Zappacosta podrían imponerse a Bellanova y Kolasinac. En el centro del campo existe la posibilidad de que Kessié aparezca por primera vez como titular, al igual que Rowe en el ataque. Se espera que Scamacca se asegure su puesto en detrimento de Krstovic.



En cuanto al Cagliari, que llega tras la victoria sobre el Lecce, se apoya en Maldini, que recuperó su brillo en la última jornada, y en la compenetración que ha encontrado desde el inicio de la temporada con Fazzini. Mendy volverá a ser la referencia ofensiva.


  • Atalanta vs. Cagliari: canal de transmisión y retransmisión en directo

    El partido: Atalanta-Cagliari

    La fecha: sábado 12 de septiembre de 2026

    El horario: 20:45

    El canal de transmisión: stc

    La emisión en directo: stc

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  • Alineaciones probables Atalanta-Cagliari

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Kessié, Ederson, Samardžić; De Ketelaere, Scamacca, Ruggeri.


    Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Wenks, Romano; Maldini, Mendy, Fatzini.

  • Dónde ver el partido entre el Atalanta y el Cagliari por televisión

    El partido de la Serie A italiana entre Atalanta y Cagliari se retransmitirá en directo por televisión a través de stc mediante la aplicación para televisores inteligentes compatibles, o utilizando videoconsolas (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, o dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.

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  • Dónde ver el partido entre Atalanta y Cagliari en directo

    Atalanta-Cagliari también estará disponible en directo a través de dispositivos como smartphones, tabletas, ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa gracias a stc, mediante la descarga de la aplicación o el acceso al sitio web oficial de la plataforma.

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