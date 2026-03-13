El Atalanta recupera a Ederson para el partido contra el Inter, pero también hay novedades sobre Charles De Ketelaere y Giacomo Raspadori: según informa Sky Sport, el centrocampista será convocado para el partido en San Siro, de cara al próximo encuentro de liga contra el Inter, previsto para mañana a las 15:00. El brasileño vuelve a estar disponible tras haberse perdido los últimos seis partidos: su última participación se remonta al partido de ida contra el Borussia Dortmund, tras lo cual una fatiga muscular le había obligado a quedarse fuera en las semanas siguientes.
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Atalanta, buenas noticias para el Inter: Ederson se ha recuperado, la decisión sobre De Ketelaere y Raspadori
LAS DECISIONES EN EL CENTRO DEL CAMPO
Su regreso supone una importante alternativa para el centro del campo nerazzurro, aunque el brasileño probablemente comenzará el partido desde el banquillo: de hecho, el cuerpo técnico prefiere reincorporarlo poco a poco tras su larga ausencia, por lo que los titulares seguirán siendo, con toda probabilidad, De Roon y Pasalic.
LA ELECCIÓN DE DE KETELAERE Y RASPADORI
Por su parte, aún queda por evaluar el estado físico de Charles De Ketelaere y Giacomo Raspadori: ambos jugadores viajarán de todos modos a la concentración del equipo en Milán, pero la decisión definitiva sobre su presencia en el banquillo no se tomará hasta mañana por la mañana. De hecho, el cuerpo técnico quiere seguir supervisando su estado hasta el último momento antes de despejar las dudas sobre su convocatoria oficial para el partido,