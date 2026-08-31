El Crystal Palace acelera por Honest Ahanor y ata al joven defensa, destinado a trasladarse a Londres con la fórmula de la cesión desde el Atalanta. La operación se enmarca en un panorama de mercado bastante articulado: dentro de un año, el jugador será del Chelsea a título definitivo, por 48 millones de euros, tras una temporada cedido en el Crystal Palace.
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Atalanta: Ahanor, cedido al Crystal Palace, luego será del Chelsea: el motivo
Gianluca Di Marzio cuenta el trasfondo detrás de la fórmula de esta operación de mercado: el jugador nacido en 2008 no irá cedido al Crystal Palace por el Chelsea, adonde se trasladará por 48 millones, sino por la Atalanta. Los Blues, de momento, se limitarán a anunciar un preacuerdo para su llegada a partir de la próxima temporada, la 2027/28.
De hecho, el Chelsea no puede ceder a Ahanor al Crystal Palace por el reglamento de la Premier League: así se sorteará este escollo. Según el reglamento de la Premier League, no es posible ceder a dos jugadores a otro club y el Chelsea ya había mandado a Alex Disasi al Crystal Palace. Por tanto, formalmente el equipo de Xabi Alonso no podría mandar también a Ahanor al mismo equipo. Escollo sorteado con esta solución.
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