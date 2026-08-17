«Asumo toda la responsabilidad»: Gennaro Gattuso se disculpa tras la derrota de la Lazio ante el Mantova en la Coppa Italia

Hablando con Sportmediasettras el pitido final, Gattuso ofreció una disculpa sin reservas por la falta de brillo en la actuación de su equipo: "Es un golpe duro. Doy la cara porque es lo correcto, pero ahora es momento de callar y apretar los dientes. Asumo toda la responsabilidad. Sabíamos que teníamos mucho trabajo por hacer. Ahora mismo duele, y debemos pedir disculpas. Seguimos adelante, y desde luego respaldo a estos chicos, que lo están dando todo."

El técnico también señaló una actuación pasiva en la primera parte que permitió a los visitantes crecer en confianza: "Tenemos muchas cosas que mejorar. Este momento duele, pero tenemos que mantenernos fuertes. Es verdad que tuvimos algunas ocasiones, pero en la primera parte hicimos las cosas a medias: nunca fuimos lo bastante agresivos y les dimos demasiado espacio. Prefiero que los jugadores generen ocasiones y las fallen. Desde el primer día, hemos sabido que tenemos que mantenernos unidos y trabajar duro. Solo a través del trabajo duro y del deseo de hacer una buena temporada podremos salir de esta."