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«Asumo la responsabilidad»: la estrella del Barcelona está devastada tras su papel en la sorpresiva derrota en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid
La tarjeta roja cambia el rumbo del partido
El partido entre ambos equipos españoles cambió en el minuto 43 en el Camp Nou. Tras un contraataque del Atlético, Cubarsi derribó a Giuliano Simeone cerca del área, desencadenando una serie de hechos clave. El árbitro István Kovács mostró primero amarilla, pero el VAR le pidió revisar el monitor. Tras la revisión, consideró que Cubarsi era el último hombre y cambió la sanción a roja directa, dejando al equipo de Hansi Flick con diez justo antes del descanso.
Cubarsi rompe su silencio
Tras el partido, el canterano de La Masía asumió su responsabilidad en la derrota y pidió unidad al equipo para el choque de vuelta en Madrid.
«Una acción determina el partido y la eliminatoria», escribió Cubarsi en Instagram. «Así es el fútbol y asumo la responsabilidad del resultado. Queda mucho en esta eliminatoria a doble partido y estamos más unidos que nunca: somos una familia. Seguiremos adelante con esfuerzo y determinación; nunca nos rendiremos».
Alvarez castiga error del Barça
La falta tuvo consecuencias inmediatas y graves. Álvarez lanzó el tiro libre con efecto y batió al portero, dando la ventaja a los visitantes. En la segunda parte, Sorloth amplió la diferencia para el equipo de Diego Simeone. El gol del noruego permitió al Atlético volver al Metropolitano con una cómoda ventaja de 2-0.
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¿Y ahora qué?
Flick afrontará la vuelta sin uno de sus jóvenes defensas más fiables. El Barcelona generó ocasiones con Lamine Yamal y Marcus Rashford antes de la expulsión, pero su falta de puntería lo deja al borde de la eliminación europea.
Ahora el Barça se centra en el derbi liguero contra el Espanyol, donde mantiene siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Luego, los de Flick buscarán la remontada ante el Atlético en la vuelta de la próxima semana.