Hablando en la Leaders Week London 2026 en Stamford Bridge, Lineker advirtió de que la situación parece sombría para el conjunto de Mánchester. Además, rechazó de inmediato cualquier sugerencia de una trama orquestada contra el club.

«Tiene muy mala pinta para el Manchester City», dijo el exdelantero de Inglaterra. «Cuando hablan de las teorías de la conspiración de la Premier League, uno piensa para sí mismo que, en realidad, esto es lo último que la Premier League querría en el mundo.

«Así que me encantaría ver ahora al City asumirlo y decir simplemente: “Vale, nos equivocamos, pero por el bien del juego lo aceptaremos, aceptaremos cualquier castigo que nos llegue y seguiremos adelante”.

«Eso sería una bendición y podrían salvar un poco la cara. Ahora mismo no parece muy probable. Pero es perjudicial. No me sorprendería que se llegara al punto de retirar títulos».

Lineker también destacó el daño colateral que unas sanciones severas infligirán a partes inocentes. «Al final, ¿quién sufre por eso? Los jugadores y los aficionados», continuó. «Va a ser uno de esos castigos, y obviamente tiene que ser severo, porque estamos hablando de muchas infracciones. Así que va a ser difícil, y cada uno tendrá una idea diferente de cómo debería ser esto».

Recurriendo a sus propios días como jugador, el ex presentador de Match of the Day empatizó con la plantilla actual. «No es algo que haya vivido muy a menudo en mi carrera», dijo. «Recuerdo cuando los clubes ingleses fueron vetados de Europa, y eso me costó jugar la Copa de Europa con el Everton. Así que, una vez más, los jugadores sufrirán por esto, y así son las cosas».



