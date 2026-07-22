Aston Villa ha reached a definitive agreement with Chelsea for Garnacho. Details of the deal and what it means for Roma

El acuerdo es una cesión con opción de compra que se volverá obligatoria si se cumplen ciertas condiciones. Ya se han programado los reconocimientos médicos del jugador y se ha preparado un contrato hasta 2031 en caso de que se ejerza la opción de compra al final de la temporada 2026/2027. La operación se ha visto favorecida por la insistencia del técnico del Aston Villa, Unai Emery, admirador de Garnacho, y por la buena relación entre ambos clubes, que días atrás cerraron el traspaso de Morgan Rogers al Chelsea por 137 millones de euros.