Alejandro Garnacho ya es jugador del Aston Villa. Fabrizio Romano confirma que el club de Birmingham ha cerrado un acuerdo con el Chelsea por el delantero argentino, por quien también se interesó la Roma en las últimas semanas para reforzar sus bandas ofensivas.
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Aston Villa ha reached a definitive agreement with Chelsea for Garnacho. Details of the deal and what it means for Roma
LAS CONDICIONES
El acuerdo es una cesión con opción de compra que se volverá obligatoria si se cumplen ciertas condiciones. Ya se han programado los reconocimientos médicos del jugador y se ha preparado un contrato hasta 2031 en caso de que se ejerza la opción de compra al final de la temporada 2026/2027. La operación se ha visto favorecida por la insistencia del técnico del Aston Villa, Unai Emery, admirador de Garnacho, y por la buena relación entre ambos clubes, que días atrás cerraron el traspaso de Morgan Rogers al Chelsea por 137 millones de euros.
LAS CIFRAS DE GARNACHO
En Londres, Garnacho jugó 43 partidos, marcó 8 goles y dio 4 asistencias. Antes, este jugador nacido en 2004 vistió la camiseta del Manchester United: primero en las categorías inferiores y luego en el primer equipo, donde acumuló 144 partidos y 26 goles.
¿QUÉ CAMBIA PARA LA ROMA?
Tras descartar a Garnacho, la Roma aguarda una respuesta definitiva sobre Summerville: El delantero holandés del West Ham responderá pronto a la Roma, que ya tenía un principio de acuerdo con él y con el club inglés por 50 millones de euros con bonificaciones. Sin embargo, en las últimas horas el Al-Hilal ofreció 80 millones al West Ham y un salario mucho mayor al jugador. Como alternativas, la Roma valora a Schjelderup, del Benfica, y a Antonio Nusa, del Leipzig, para cumplir con los deseos de Gian Piero Gasperini.
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