Asprilla: «En sus primeros meses en Parma, Crespo era un tronco, estaba aterrorizado. Luego le presenté a una amiga colombiana y no dejó de marcar goles»

Según parmalive.com, declaró: «Los primeros meses la gente insultaba a Crespo; ni siquiera sabía parar el balón. Parecía un tronco… Estaba asustado, desesperado. Le pregunté con quién vivía en Parma y respondió que con sus padres. Le pregunté por su novia, en Argentina, y dijo que no le importaba, solo quería marcar goles. Al saber que no la veía desde hacía seis meses, pensé: “Es un problema mental”. Tenía amigas colombianas, así que llamé a una que estaba en Parma, las presenté y le pedí que saliera con él. Empezaron a verse y, desde entonces, Hernán no paró de marcar goles: ¡problema resuelto!».