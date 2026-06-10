Tino Asprilla, exdelantero del Parma y de la selección colombiana, concedió una entrevista a su excompañero Carlos Valderrama. En ella, entre las muchas anécdotas de su carrera, recordó un curioso episodio sobre la etapa de Hernán Crespo en Emilia.
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Asprilla: «En sus primeros meses en Parma, Crespo era un tronco, estaba aterrorizado. Luego le presenté a una amiga colombiana y no dejó de marcar goles»
LA ANÉCDOTA
Según parmalive.com, declaró: «Los primeros meses la gente insultaba a Crespo; ni siquiera sabía parar el balón. Parecía un tronco… Estaba asustado, desesperado. Le pregunté con quién vivía en Parma y respondió que con sus padres. Le pregunté por su novia, en Argentina, y dijo que no le importaba, solo quería marcar goles. Al saber que no la veía desde hacía seis meses, pensé: “Es un problema mental”. Tenía amigas colombianas, así que llamé a una que estaba en Parma, las presenté y le pedí que saliera con él. Empezaron a verse y, desde entonces, Hernán no paró de marcar goles: ¡problema resuelto!».
CRESPO EN PARMA
Hernán Crespo, fichado del River Plate, jugó en el Parma entre 1996 y 2000, regresó de 2010 a 2012 y, en 201 partidos, marcó 94 goles. Con el club emiliano ganó la Copa de la UEFA 1999 (marcando en la final de Moscú ante el Marsella), la Copa de Italia ese mismo año y la Supercopa de Italia.