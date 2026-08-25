El Inter se mueve en el capítulo de salidas. Entre los descartes está Kristjan Asllani, que viene de las cesiones en el Torino y el Besiktas y está fuera del proyecto técnico de Chivu. Sobre el albanés se registra el interés del Al-Jazira, club de los Emiratos Árabes Unidos.
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Asllani se va del Inter: propuesta de Emiratos Árabes, lo quiere el Al Jazira. Fórmula y detalles
Los dos clubes están intentando encontrar un acuerdo, queda por definir la fórmula del traspaso y si el jugador dará luz verde al destino. Anteriormente, otros clubes también se habían interesado por él, entre ellos el Monza.
Nacido en 2002, Asllani ha jugado 33 partidos y ha firmado 2 goles y 2 asistencias con la camiseta del Besiktas en su última experiencia. Había llegado al Inter procedente del Empoli, pero con los años se vio cerrado primero por Brozovic y después por Calhanoglu.
Para él está preparado un rico contrato en la UAE Pro League, el Inter empuja por el traspaso definitivo, se esperan novedades en las próximas horas.
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