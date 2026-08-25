Asllani se va del Inter: propuesta de Emiratos Árabes, lo quiere el Al Jazira. Fórmula y detalles

Los dos clubes están intentando encontrar un acuerdo, queda por definir la fórmula del traspaso y si el jugador dará luz verde al destino. Anteriormente, otros clubes también se habían interesado por él, entre ellos el Monza.





Nacido en 2002, Asllani ha jugado 33 partidos y ha firmado 2 goles y 2 asistencias con la camiseta del Besiktas en su última experiencia. Había llegado al Inter procedente del Empoli, pero con los años se vio cerrado primero por Brozovic y después por Calhanoglu.





Para él está preparado un rico contrato en la UAE Pro League, el Inter empuja por el traspaso definitivo, se esperan novedades en las próximas horas.