Alexander-Arnold protagonizó un regreso espectacular al once inicial de Inglaterra durante un crucial duelo de la Liga de Naciones contra la República Checa. El lateral derecho del Real Madrid firmó una asistencia sublime para Gordon y así abrir el marcador en Praga. Inglaterra llegó en busca de una reacción tras una frustrante derrota por 3-2 ante la vigente campeona del mundo, España, en Wembley.

Tuchel dio a Alexander-Arnold su primera titularidad desde octubre de 2024, cuando actuó como lateral izquierdo a las órdenes del seleccionador interino Lee Carsley en una victoria sobre Finlandia. A sus 27 años, se convirtió en el noveno lateral derecho distinto utilizado por Tuchel en 24 partidos. A pesar de anteriores descartes, entre ellos quedarse fuera de la reciente convocatoria para el Mundial, Alexander-Arnold aprovechó esta rara oportunidad para impresionar a su entrenador.