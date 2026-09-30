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«Asistencia excelente»: Thomas Tuchel elogia a Trent Alexander-Arnold después de que la estrella del Real Madrid brillara en su esperado regreso con Inglaterra
La estrella de regreso deja su huella
Alexander-Arnold protagonizó un regreso espectacular al once inicial de Inglaterra durante un crucial duelo de la Liga de Naciones contra la República Checa. El lateral derecho del Real Madrid firmó una asistencia sublime para Gordon y así abrir el marcador en Praga. Inglaterra llegó en busca de una reacción tras una frustrante derrota por 3-2 ante la vigente campeona del mundo, España, en Wembley.
Tuchel dio a Alexander-Arnold su primera titularidad desde octubre de 2024, cuando actuó como lateral izquierdo a las órdenes del seleccionador interino Lee Carsley en una victoria sobre Finlandia. A sus 27 años, se convirtió en el noveno lateral derecho distinto utilizado por Tuchel en 24 partidos. A pesar de anteriores descartes, entre ellos quedarse fuera de la reciente convocatoria para el Mundial, Alexander-Arnold aprovechó esta rara oportunidad para impresionar a su entrenador.
- Getty Images Sport
Demostrando algo en Praga
Inglaterra dominó la posesión, pero al principio le costó derribar a una férrea defensa checa. La selección anfitriona se quedó con diez hombres a los 25 minutos, cuando Pavel Sulc vio la tarjeta roja por una entrada temeraria sobre Elliot Anderson.
A los dos minutos de la segunda parte, la estrella del Madrid dejó un momento de pura magia. Tras replegarse para recuperar la posesión, puso un centro envenenado con la derecha que superó a tres defensores y encontró a Gordon, que remató con un cabezazo picado y certero.
Tuchel no tardó en elogiar la aportación vital de su defensa. El técnico alemán dijo en BBC Radio 5 Live: "Lo hizo muy bien. Dio una asistencia excelente. En líneas generales, como todos, estuvo profesional, tuvo una actitud excelente y realizó una acción decisiva".
Los ajustes tácticos liberan a Alexander-Arnold
Alexander-Arnold ya había dejado claras sus intenciones con una carrera de 64 metros para apoyar el ataque instantes antes del gol. Su capacidad creativa única sigue siendo su mayor virtud, aunque las dudas sobre su solidez defensiva siguen presentes de fondo. Tuchel reconoció que un sutil ajuste táctico ayudó a potenciar el rango de pase de la exestrella del Liverpool.
«Nunca dudamos de que puede dar este tipo de asistencias», añadió Tuchel. «La posición más retrasada en la segunda parte le favoreció más que la posición más adelantada en la primera.
«En líneas generales, creo que hicimos un partido bueno y profesional. Por supuesto, la tarjeta roja, especialmente una tarjeta roja temprana, influye muchísimo en el partido. A veces hace que la tarea sea un poco más complicada psicológicamente».
- AFP
Ganarse un puesto fijo en el once titular
Después de demostrar sus cualidades a las órdenes de Tuchel, ahora esperará volver a tener protagonismo cuando Inglaterra se enfrente a Croacia el sábado. Inglaterra necesita ganar ese partido para mantener vivas sus esperanzas de alcanzar la fase eliminatoria de la Liga de Naciones, ya que actualmente está empatada con Croacia a tres puntos.
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