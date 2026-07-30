CHARLOTTE -- Son Heung-Min no necesita presentación, pero, al entrar en la sala, empieza a hacerlas de todos modos. A su paso, saluda a todo el mundo con un apretón de manos y una sonrisa.

"Soy Sonny", le dice a cada persona con la que se cruza.

Sería difícil encontrar un rincón del mundo que no conozca a Sonny. Triunfó en Alemania, se convirtió en un héroe en Londres y ahora es una estrella de LAFC. Por encima de todo, es un icono en Corea del Sur. Pocos jugadores son tan queridos de forma tan universal, y por eso cientos, a veces miles, lo reciben allí donde va, con banderas, camisetas y cualquier otra cosa que los conecte con un futbolista al que muchos ven como mucho más que eso.

Esta semana, eso sí, se convirtió en All-Star de la MLS y tardó muy poco en dejar su huella. El extremo de 34 años marcó dos goles en una actuación de 35 minutos para llevarse el premio al MVP, sumando otro reconocimiento más a una carrera que ya está repleta de ellos. Aun así, esto fue una primera vez, y las primeras veces ilusionan, especialmente para Son, que parece haber hecho ya todo lo que se puede hacer en el deporte que ama.

Lo que no es nuevo, sin embargo, es todo lo que conlleva ser un All-Star. Cuando recibes ese título, representas algo, y Son, más que la mayoría, está acostumbrado a ello. Se fue de casa con 16 años para comenzar su carrera en Alemania, y no tardó en ser señalado como la próxima gran esperanza del fútbol coreano. Ha cargado con esa responsabilidad desde entonces y, ahora con 34 años, nunca ha resultado demasiado pesada de soportar. ¿Ha sido pesada? Sí, por supuesto, pero siempre ha encontrado la manera.

"Nunca es fácil", dijo la estrella a GOAL en una suite del Bank of America Stadium días antes de su debut en el All-Star, "pero lo hago feliz".

Esa felicidad, si acaso, es la marca distintiva de Son. Más que los goles, los trofeos y los reconocimientos, la seña de identidad de Son siempre ha sido su sonrisa. Por eso los aficionados han vivido a través de él, tanto en su Corea natal como en cualquier otro lugar al que le ha llevado su carrera. También por eso todo el mundo está siempre tan dispuesto a que Son los represente. Patrocinadores, clubes, incluso un país entero: Son es en parte futbolista y en parte embajador. Lleva siendo así desde que tiene memoria.

Y ahora, incluso después de todos estos años, eso le parece bien. Tras casi dos décadas, no solo ha aprendido a convivir con ello, sino que ha aprendido a disfrutarlo.

"Voy a ser sincero", dice Son. "Sinceramente, nunca siento que esto se dé por hecho. Sé que la gente quiere escuchar o quiere ver muchas cosas de lo que hago, y estoy muy abierto a ello. Creo que la gente merece saber qué estamos haciendo, qué estamos mostrando, porque nos da un apoyo increíble. Intento sacar tiempo tanto como puedo. Me tomo de verdad esa responsabilidad".



