«Así se ganan los partidos»: Ryan Yates, el maestro de las artes oscuras del Nottingham Forest, recibe el reconocimiento del ex capitán de los Reds, Henri Lansbury

Al ex capitán de los Reds, Lansbury, no le preocupa ese enfoque. El exinternacional sub-21 de Inglaterra —que apoya la campaña «Check Your Bally’s», destinada a recaudar fondos para el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo durante la próxima jornada de la Premier League— respondió a GOAL, cuando se le preguntó si las cualidades de Yates son fundamentales para la causa del Forest: «Sin duda, esa es una de las cosas principales. A mí también me gustaba, no tanto las simulaciones descaradas, sino desestabilizar al rival.

Eso te hace ganar partidos, porque cuando logras frustrar a uno o dos rivales, se salen del juego y eso ayuda mucho, más aún en la Premier.

«Me encanta ver jugar a Yatesy y me alegra que sea el capitán. Cuando se pone el brazalete, lidera con el ejemplo: entra fuerte a los tackles, trabaja duro y hace bien lo básico, y eso es fantástico de ver».