Así perdió el Arsenal el control: estos jugadores del Atlético complicaron a Mikel Arteta

¿Por qué el Atlético presionó más al Arsenal en la segunda parte? Por ajustes tácticos y por los problemas que el propio Arsenal generó. Los madrileños presionaron más y con mayor intensidad, lo que dificultó la salida de balón del Arsenal. Además, tras la sustitución de Odegaard por Eze, el equipo londinense perdió su punto de apoyo en el centro del campo y ya no pudo mantener el compacto 4-4-2 de la primera parte.
Álvarez y Griezmann, con su movilidad, bajaron entre líneas, sacaron de posición a los defensas o se desmarcaron ante la desorganización rival. En la primera parte los centrocampistas visitantes aún los contuvieron; en la segunda, cada vez menos. La duda del Arsenal —presionar o aguardar— generó espacios que el Atlético aprovechó con rapidez.
El Atlético, más agresivo y apoyado por su afición, ganaba duelos y recuperaba el balón con mayor frecuencia. El Arsenal, cada vez más nervioso, perdía el balón con facilidad. La entrada de Trossard, Eze, Gabriel Jesús y Saka devolvió algo de control a los visitantes. El equipo ganó dinamismo, controló más el balón y amenazó en la transición, forzando al Atlético a retroceder. Aun así, los locales generaron las ocasiones más claras en el segundo tiempo, por lo que el 1-1 parece un resultado justo para el Arsenal de cara a la vuelta del martes.
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