«Así lo han confirmado representantes del Real Madrid»: se revelan nuevos detalles sobre el supuesto interés del club blanco en la superestrella del Bayern de Múnich, Michael Olise

«Puedo afirmar con total certeza que Florentino Pérez quería fichar a Michael Olise. Así lo han confirmado representantes del Real Madrid», explicó Romano en su canal de YouTube.

Sin embargo, la rotunda negativa del FC Bayern —especialmente de su presidente, Herbert Hainer— frenó al recién reelegido mandamás blanco antes de presentar una oferta formal.

El francés, con contrato en la Säbener Straße hasta 2029, es intransferible tras aportar 53 goles y asistencias (22+31) en 52 partidos la pasada temporada y ayudar al doblete.

«El Bayern cerró la puerta, tanto en privado como en público, y rechazó negociar», añade Romano. Por eso, los blancos buscaron alternativas y se fijaron en el delantero Julián Álvarez, del Atlético.