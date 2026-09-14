Kane vuelve a ver puerta en la Bundesliga y pone fin a lo que muchos consideraban una rara sequía para el prolífico goleador. Después de no marcar en sus dos primeros partidos de liga de la temporada 2026-27, una convincente victoria por 5-1 sobre el Stuttgart y un frustrante empate 0-0 contra el Schalke, el capitán de Inglaterra apareció cuando más importaba. Ante un Elversberg combativo, Kane dejó un momento de pura calidad para asegurar una victoria por 2-1 del Bayern de Múnich.

El aspirante al Balón de Oro marcó el decisivo gol de la victoria con una definición de gran sangre fría, después de que el impresionante disparo con efecto de Maurice Krattenmacher desde la frontal del área amenazara con darle un punto al recién ascendido a la máxima categoría. Su contundente gol de la victoria fue el número 150 en 153 partidos oficiales con el campeón récord.