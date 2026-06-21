¡Ashley Cole será destituido tras OCHO partidos! La exestrella del Arsenal, el Chelsea y la selección inglesa vive un comienzo de pesadilla en su carrera como entrenador en Italia

Cole fue nombrado por el Cesena a mediados de marzo, sustituyendo a Michele Mignani cuando el club luchaba por una plaza en los play-offs. Sin embargo, su primera experiencia como entrenador a tiempo completo ha sido un fracaso. Según *La Gazzetta dello Sport*, el técnico de 45 años dejará el equipo italiano al terminar su contrato el 30 de junio.

En ocho partidos sumó una victoria, tres empates y cuatro derrotas, y el equipo acabó undécimo. Su llegada, tras la impopular destitución de Mignani, le obligó a lidiar desde el principio con una afición escéptica y una plantilla frustrada.