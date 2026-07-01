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Ashley Cole, exjugador del Arsenal y del Chelsea, renuncia como entrenador del Cesena tras tres meses por un «cambio de estrategia»
La breve aventura italiana llega a su fin
Cole ha dejado oficialmente su cargo como entrenador del Cesena, equipo de la segunda división italiana, tras solo ocho partidos. El técnico, de 45 años, asumió el banquillo en marzo en su primera experiencia como entrenador principal, tras formarse en el Derby, el Everton, el Birmingham y la selección sub-21 de Inglaterra.
El exlateral de Arsenal y Chelsea confirmó su salida por Instagram y agradeció a quienes lo acompañaron. «Al concluir hoy mi etapa en el Cesena FC, quiero dar las gracias a los jugadores y al cuerpo técnico por su duro trabajo y compromiso durante los últimos meses. Me ha enorgullecido aportar mi experiencia a un club tan apasionado, y he disfrutado de verdad trabajando con la plantilla para introducir una nueva identidad y prepararnos para la próxima temporada», escribió.
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Las diferencias estratégicas provocan la salida
A pesar de su entusiasmo inicial, Cole reveló que un cambio en la filosofía del club fue el principal motivo de su marcha. Aclaró que la decisión fue suya tras reuniones con la directiva. Su contrato era a corto plazo y incluía cláusulas de renovación por rendimiento.
Al explicar su salida, Cole declaró: «Tras las recientes conversaciones con el director deportivo sobre un cambio en la estrategia del club, he decidido que lo mejor para mí es seguir adelante. Me voy con un gran respeto por todas las personas del club, así como por la afición, y espero con ilusión mi próximo reto».
Dificultades dentro y fuera del campo
La etapa de Cole en el banquillo de la Serie B fue difícil: solo consiguió una victoria, tres empates y cuatro derrotas en ocho partidos. Además, su nombramiento generó escepticismo entre parte de la afición del Cesena y, según rumores, algunos jugadores del primer equipo tampoco apoyaban al nuevo cuerpo técnico.
Además, la barrera del idioma dificultó su adaptación a la vida en Emilia-Romaña: a pesar de haber jugado dos temporadas en la Roma (2014-2016), Cole admitió que le costaba explicar sus ideas tácticas a una plantilla que hablaba principalmente italiano. Esta combinación de factores hizo insostenible su posición, y el club buscó un cambio de estrategia.
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Una carrera legendaria se enfrenta a un obstáculo como entrenadora
Ahora que Cole es agente libre, el Cesena busca su reemplazo: Guido Pagliuca, Emanuele Troise y Stefano Vecchi son los candidatos. Cole, con 107 partidos con Inglaterra y casi 400 en la Premier, buscará nueva oportunidad como entrenador.