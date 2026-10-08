¡Asegurando el futuro! El versátil joven del Barcelona Xavi Espart firma un contrato de larga duración hasta 2030

El Barcelona sigue construyendo tanto para el presente como para el futuro al asegurarse los servicios a largo plazo de uno de sus canteranos más prometedores. El club anunció oficialmente el jueves que Espart ha firmado una ampliación de contrato, lo que garantiza que siga siendo una pieza clave del proyecto en el Camp Nou durante los próximos años.

El nuevo acuerdo hará que Espart amplíe su estancia en Cataluña hasta junio de 2030. Este contrato representa una ampliación de dos años respecto a sus condiciones anteriores, reflejo de su rápido ascenso en las categorías de La Masia hasta convertirse en una opción fiable para el primer equipo.



