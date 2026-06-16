Según AS, diario cercano al Real Madrid, Nico Paz ha informado al club de su deseo de permanecer en Italia al menos un año más. Aunque el club blanco podía recomprarlo este verano por 9 millones, las recientes conversaciones y la llegada de José Mourinho al banquillo han influido en su decisión.
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AS - Nico Paz no volverá al Real Madrid: le pidió a Mourinho quedarse un año más en el Como. ¿Qué se sabe de su futuro en el Inter?
LAS GANAS DE JUGAR
Para satisfacción de Cesc Fábregas y el Como, el mediapunta nacido en 2004 seguirá su crecimiento a orillas del lago. Disputará su primera Liga de Campeones como titular tras debutar hace dos años con el Real Madrid ante el Nápoles. Paz decidió marcharse tras no recibir garantías de continuidad en el primer equipo. Ni siquiera Mourinho, al ser preguntado, pudo garantizarle minutos, pues en la plantilla están Bellingham, Brahim Díaz, Arda Güler, Mastantuono, además de Mbappé, Vinicius y Rodrygo, sin contar posibles fichajes como Bernardo Silva. Con tanta competencia, su tiempo de juego estaría muy limitado.
LA POSICIÓN DEL CENTRODELTERRENO
Cualquier especulación sobre un posible regreso de Nico Paz a Madrid podría posponerse hasta el verano de 2027, cuando el Real Madrid tendría que ejercer su última oportunidad de recompra por 10 millones de euros. Otra opción es que Como y el Real Madrid negocien ahora las condiciones del futuro del jugador, sobre el que el club blanco mantiene además el 50 % de una futura reventa.
En las últimas semanas varios clubes, entre ellos el Inter, han mostrado interés en el jugador, confiando en una rescisión por parte del Real Madrid, que pasaría a ser el interlocutor principal. Los nerazzurri estarían dispuestos a invertir fuerte. Incluso Florentino Pérez podría aprovechar las condiciones favorables para recomprarlo ya y cederlo luego al equipo de Fábregas.
LA VOLUNTAD DE NICO PAZ
El Real Madrid tiene hasta el 30 de junio para ejercer la cláusula de recompra de Nico Paz por 9 millones de euros, pero por ahora no hay señales. Lo único claro es la firme voluntad de Nico Paz de quedarse un año más en el Como de Fábregas y evaluar un posible salto en 2027. Tras 75 partidos, 19 goles y 17 asistencias en las dos últimas temporadas, Nico quiere seguir creciendo con el equipo que le lanzó al spotlight.