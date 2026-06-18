La prioridad de la Juventus en el mercado de fichajes es la calidad. Además de jugadores experimentados que aporten personalidad al vestuario, el técnico Luciano Spalletti pide a la directiva mejorar el nivel técnico, sobre todo en la mitad de la cancha hacia adelante. Tras fijarse en el mediapunta del Real Madrid y de Marruecos, Brahim Díaz, aparece un nuevo candidato de la Liga española.
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AS - Confirmado: la Juventus sigue a Yeremay, del Deportivo de La Coruña. ¿Su valor de mercado y su cláusula de rescisión de tres cifras?
PROTAGONISTA CON EL DEPOR
Según Sportitalia, confirmado por AS, la Juventus sigue interesada en Yeremay Hernández, delantero del Deportivo de La Coruña nacido en 2002, al que ya siguió en enero, igual que Como y Nápoles. El canario fue clave en el ascenso del Deportivo con 11 goles y 10 asistencias en 38 partidos. Un futbolista con gran potencial, aunque los directivos del Depor ya han demostrado que saben mantenerse firmes y no están dispuestos a hacer concesiones.
¿CUÁNTO VALE EN EL MERCADO?
Yeremay ha firmado con el equipo de La Coruña hasta el 30 de junio de 2030, con opción a tres temporadas más. El contrato incluye una cláusula de rescisión de entre 100 y 150 millones de euros para disuadir a pretendientes como la Juventus. El club, recién ascendido, quiere retener a Yeremay Hernández al menos una temporada más; Como y Juventus estarían dispuestos a pagar hasta 35 millones por él.