Arthur vuelve a hablar de la Juventus. El centrocampista del Grêmio, que sigue siendo propiedad de los bianconeri con un contrato que vence en 2027 (con un salario bruto de 5 millones de euros), regresará a Turín al final de la temporada, salvo sorpresas: «Espero tener una oportunidad con Spalletti, a él le gusta contar con un centrocampista organizador —ha declarado a La Gazzetta dello Sport— y yo me siento cómodo en ese puesto. Si pienso en Lobotka o Pizarro, ambos brillaron con Spalletti. No es descabellado pensar que yo podría adaptarme, ya veremos qué pasa».
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Arthur: «Vuelvo a la Juventus y espero tener una oportunidad con Spalletti. A Neymar le digo que venga a Turín»
AL NIVEL DEL BARCELONA
«¿En Brasil dicen que he vuelto a ser el de Barcelona? No hay ningún secreto: el trabajo duro y el hecho de volver a sentirme feliz cuando juego son las claves. Me ha ayudado mucho la pretemporada, que he completado íntegramente. Y luego influye la mentalidad: aquí, en el Grêmio, todos me han hecho sentir importante».
ARTHUR EN LA JUVENTUD
«Llegué a Turín en un momento de transición para el club, con muchos cambios, y eso nos afectó a todos, incluso a mí. Lamento no haber podido demostrar lo que valgo, lo que estoy demostrando ahora en el Gremio. En la Juve, las cosas no salieron como esperaba».
¿NEYMAR EN ITALIA?
«¿Neymar en la Juve? Si me lo preguntara, le diría que la Serie A es una liga fantástica, que se lo pasaría muy bien. Y la Juventus es un club de primera categoría con una historia inmensa; sus aficionados son exigentes y apasionados. Sería una experiencia única, que hay que aprovechar sin dudarlo».
EL COMPAÑERO MÁS LOCO
«Vidal. Siempre alegre, en Barcelona gastaba bromas a todo el mundo. Era el DJ, ponía la música y bailaba. Un jugador único: divertido, ambicioso, competitivo y ejemplar en el campo».