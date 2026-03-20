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CM Arthur Juventus 16 9Getty Images

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Arthur: «Vuelvo a la Juventus y espero tener una oportunidad con Spalletti. A Neymar le digo que venga a Turín»

Arthur vuelve a hablar de la Juventus. El centrocampista del Grêmio, que sigue siendo propiedad de los bianconeri con un contrato que vence en 2027 (con un salario bruto de 5 millones de euros), regresará a Turín al final de la temporada, salvo sorpresas: «Espero tener una oportunidad con Spalletti, a él le gusta contar con un centrocampista organizador —ha declarado a La Gazzetta dello Sport— y yo me siento cómodo en ese puesto. Si pienso en Lobotka o Pizarro, ambos brillaron con Spalletti. No es descabellado pensar que yo podría adaptarme, ya veremos qué pasa».

  • AL NIVEL DEL BARCELONA

    «¿En Brasil dicen que he vuelto a ser el de Barcelona? No hay ningún secreto: el trabajo duro y el hecho de volver a sentirme feliz cuando juego son las claves. Me ha ayudado mucho la pretemporada, que he completado íntegramente. Y luego influye la mentalidad: aquí, en el Grêmio, todos me han hecho sentir importante».

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  • ARTHUR EN LA JUVENTUD

    «Llegué a Turín en un momento de transición para el club, con muchos cambios, y eso nos afectó a todos, incluso a mí. Lamento no haber podido demostrar lo que valgo, lo que estoy demostrando ahora en el Gremio. En la Juve, las cosas no salieron como esperaba».

  • ¿NEYMAR EN ITALIA?

    «¿Neymar en la Juve? Si me lo preguntara, le diría que la Serie A es una liga fantástica, que se lo pasaría muy bien. Y la Juventus es un club de primera categoría con una historia inmensa; sus aficionados son exigentes y apasionados. Sería una experiencia única, que hay que aprovechar sin dudarlo».

  • EL COMPAÑERO MÁS LOCO

    «Vidal. Siempre alegre, en Barcelona gastaba bromas a todo el mundo. Era el DJ, ponía la música y bailaba. Un jugador único: divertido, ambicioso, competitivo y ejemplar en el campo».

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