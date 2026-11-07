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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Arteta revela el estado de Rice y habla sobre la polémica del VAR: no quiero mentir

Arsenal vs Hull
Arsenal
Hull
Premier League
M. Arteta
D. Rice
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«¡Necesitamos más caos!»

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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, habló con los medios de comunicación tras la victoria de su equipo ante el Hull City en el Emirates Stadium, en un partido en el que los Gunners sufrieron para asegurar el triunfo por la mínima diferencia de un gol.

La sustitución de Declan Rice, tras unos 60 minutos, generó interrogantes sobre su estado físico, y el partido también fue testigo de una polémica decisión del videoarbitraje, después de que Kai Havertz fuera privado de un penalti.

Arteta se refirió asimismo a la crisis del fuera de juego que persigue a su equipo, después de que el número de posiciones adelantadas de Havertz llegara a 15 esta temporada.

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  • Victoria importante antes del parón internacional: "La próxima etapa será muy difícil"

    Arteta dijo que estaba contento con la victoria lograda antes del parón internacional, y añadió: "Fuimos los mejores y tuvimos varias ocasiones, pero nos faltó eficacia, por lo que intensificamos los intentos hasta que rompimos la defensa del rival. El gol de Martin no fue el más bonito, pero sí efectivo".

    Sobre haber conseguido 9 victorias en 10 partidos, y su valoración de este arranque, declaró: "Elogio a los jugadores y al cuerpo técnico. El periodo pasado fue agotador, con muchos viajes y poco tiempo de recuperación entre partidos, pero el equipo mostró una mentalidad y una calidad asombrosas".

    Y agregó: "No estamos en una situación ideal, y sabemos que hay muchos aspectos que podemos mejorar. Analizaremos eso durante el parón, y definiremos cómo evolucionar, porque la próxima etapa será muy difícil".

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  • ¡El enigma del fuera de juego! Una cifra enorme

    Arteta analizó el problema del fuera de juego, que fue evidente en la primera parte y quizás durante toda la temporada, ya que el número de fueras de juego señalados al Arsenal alcanzó los 35 en la Premier League.

    Y dijo: "Hay aspectos que deben mejorarse, este es uno de ellos... El número es mayor de lo que debería. El partido ante el Aston Villa pone estas cifras en una perspectiva diferente, y creo que la muestra todavía es corta para analizar el asunto, pero tu observación es acertada".

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  • ¿Crees que Havertz merecía un penalti?

    Arteta declaró: "No he vuelto a ver la jugada, y no quiero mentiros. Me sorprendió la decisión, porque Benjamin me decía, cuando el árbitro fue llamado a revisar la pantalla, que era un penalti claro. Ahora me he enterado de que decidieron no concederlo porque Kai estaba en posición de fuera de juego al inicio de la jugada. No sé cuál es la explicación de la decisión, y estoy seguro de que la aclararán para que entendamos lo que pasó".

    Y continuó: "La decisión parece confusa, hasta el punto de que ni siquiera aquí somos capaces de determinar si el fuera de juego influye en la concesión del penalti o no".

    Le preguntaron: "¿Sigues entendiendo todas las reglas como entrenador, o se han vuelto así de confusas?", y respondió: "No lo sé. Primero necesito entender la decisión y saber qué regla prevalece sobre la otra en el proceso de tomarla, y después podré responder".

    Y añadió: "Creo que estaba en fuera de juego, pero la norma parece decir que eso no importa". Luego le volvieron a preguntar: entonces, ¿no estaba en fuera de juego? Y se encogió de hombros.

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  • El estado de Declan Rice: el rendimiento de Madueke y Guimarães

    Arteta respondió a las preguntas de los periodistas sobre la sustitución de Declan Rice y si se encontraba bien, y dijo: "Sí, está bien".

    Sobre las victorias reiteradas por un solo gol de diferencia en la Premier League, declaró: "Necesitamos ser más efectivos; nos plantamos solos ante el portero en dos ocasiones, fallamos un penalti y otra ocasión. A veces intentamos marcar un gol perfecto ante los bloques defensivos, cuando lo que necesitamos es más caos y marcar temprano".

    Sobre Madueke y si lo considera un ejemplo de jugador que recuperó su nivel tras disponer de más minutos, asumiendo el liderazgo del ataque ante la ausencia de varios elementos recientemente, respondió: "Noni merecía la oportunidad, no ofreció lo suficiente al inicio de la temporada, pero entrenó y volvió diferente y serio. Está ofreciendo niveles asombrosos, y debe mantener su lugar".

    Sobre el enfado del jugador al ser sustituido hoy, dijo: "Falló tres ocasiones claras. Participó en el gol de Martin, pero debe mejorar sus decisiones y su efectividad".

    Por último, elogió la actuación de Bruno Guimarães, cuyo nombre corearon los aficionados mientras recorría el campo, y dijo de él: "Puede ofrecer lo mejor. Fue influyente e impuso su presencia, pero tiene margen para más, especialmente en el entendimiento entre los centrocampistas".

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