Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, habló con los medios de comunicación tras la victoria de su equipo ante el Hull City en el Emirates Stadium, en un partido en el que los Gunners sufrieron para asegurar el triunfo por la mínima diferencia de un gol.

La sustitución de Declan Rice, tras unos 60 minutos, generó interrogantes sobre su estado físico, y el partido también fue testigo de una polémica decisión del videoarbitraje, después de que Kai Havertz fuera privado de un penalti.

Arteta se refirió asimismo a la crisis del fuera de juego que persigue a su equipo, después de que el número de posiciones adelantadas de Havertz llegara a 15 esta temporada.

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