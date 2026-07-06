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Artan y Balojun... Vuelven a sonar los tambores de guerra entre la FIFA y la UEFA

FEATURES
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
F. Balogun
EE. UU.
Bélgica

La UEFA ha abierto un nuevo frente con la FIFA tras anular la suspensión de una sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun.

La FIFA sorprendió al suspender la sanción automática de un partido impuesta a Folarin antes del duelo contra Bélgica en los octavos de final del Mundial.

La medida generó polémica tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con Gianni Infantino para pedir la revisión de la sanción.

La UEFA respondió con un comunicado en su web en el que criticaba la decisión de la FIFA, afirmando que «ha sobrepasado todos los límites aceptables».

Recordó que la suspensión automática de un partido tras una tarjeta roja no es discrecional ni necesita resolución adicional. 

La UEFA advirtió que esta medida pone en riesgo la integridad del fútbol y la credibilidad del Mundial, y mostró su consternación ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SOM-REFEREE-IMMIGRATION-DIPLOMACYAFP

    La crisis del Gobierno somalí: Omar Artan

    La FIFA ha excluido al árbitro somalí Omar Artan de arbitrar partidos del Mundial tras negársele la entrada a Estados Unidos.

    Según BBC Sport, un responsable estadounidense explicó que se le impidió la entrada por sus vínculos con personas sospechosas de terrorismo, lo que viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

    Artan declaró al New York Times que los agentes de fronteras lo interrogaron sobre posibles vínculos con el grupo armado Al-Shabaab, y afirmó no tener información sobre esa organización.

    Tras confirmar Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que no podía anular las decisiones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, la UEFA nombró a Artan árbitro de la Supercopa de Europa.

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  • Aleksander Ceferin UEFAGetty

    La Unión Europea asesta un golpe a la FIFA

    La UEFA ha anunciado que el árbitro somalí Omar Artan, a quien se le había prohibido arbitrar partidos del Mundial, dirigirá la Supercopa de Europa el próximo agosto entre el París Saint-Germain y el Aston Villa.

    La UEFA consultó a la Confederación Africana de Fútbol antes de designarlo.

    The Guardian recoge las palabras del presidente de la UEFA, Alexander Ceferin: «El fútbol existe para unir a la gente, y la UEFA ha querido mostrar su respeto hacia Omar Artan y hacia sus excelentes dotes arbitrales, que le han valido esta prestigiosa nominación».

    El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, añadió que Artan ha hecho sentir a África «muy orgullosa».

    Y añadió: «Es un gran honor para Omar Artan y para los árbitros africanos, además de un magnífico ejemplo de la capacidad del fútbol para unir a personas de África, Europa y de todas partes del mundo».

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