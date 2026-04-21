Arsène Wenger valora las opciones del Arsenal de ganar el título tras la dolorosa derrota ante el Manchester City

Wenger se mantiene optimista, pero Arteta reconoce que no aprovechar los momentos clave ante el City les costó el partido.

Tras el partido y con cinco jornadas por delante, Arteta reconoció: «Es un resultado muy decepcionante, sobre todo por cómo llegó. Hicimos un encuentro sólido, remontamos el gol inicial y controlamos el juego. Tuvimos las mejores ocasiones, pero no las aprovechamos y esa fue la diferencia».

Al preguntarle si la frustración por fallar superaba la esperanza que generó el juego, el español respondió: «Es un poco de ambas. Creamos ocasiones claras ante un equipo que casi no encaja, y lo hicimos bien. Al final, el partido se decide en momentos: ellos los aprovecharon y marcaron; eso fue la diferencia.

Hoy perdimos la ocasión de ganar, pero demostramos nuestra fuerza y cómo competimos. Nos quedan cinco finales: ellos tienen un partido menos y nosotros tres puntos de ventaja, ¡vamos a por ello!».