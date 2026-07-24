Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Arsenal y Tottenham se preparan para pujar por la estrella noruega del Mundial

Fichajes
A. Nusa
Arsenal
Tottenham
RB Leipzig
Noruega
Premier League
Bundesliga
World Cup

Arsenal y Tottenham consideran fichar al extremo del RB Leipzig, Antonio Nusa, tras su gran Mundial con Noruega. Ambos clubes londinenses competirán con equipos italianos y deberán pagar los 51 millones de libras que pide Leipzig.

  • Los rivales del norte de Londres se acechan mutuamente

    Arsenal y Tottenham pujan por Nusa tras su buen Mundial, informa The Sun. El joven de 21 años brilló en la Bundesliga y en el Mundial, donde marcó el primer gol de Noruega en la victoria sobre Costa de Marfil en dieciseisavos. Su actuación ha despertado el interés continental, aunque el Leipzig mantiene su valoración de 51 millones de libras.



    • Anuncios
  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Arsenal y el Tottenham barajan posibles fichajes

    El Arsenal mantiene la paciencia y aún no ha presentado una oferta formal por Gabriel Martinelli, aunque valoraría venderlo si llega una propuesta superior a 51 millones de libras desde Europa o Asia. Leandro Trossard ya está en el Besiktas y Christos Tzolis llega del Club Brugge. Además, el Arsenal perdió a su objetivo principal, Morgan Rogers, tras el fichaje de 117 millones de libras por parte del Chelsea.

    Los Spurs también están interesados, pero primero deben reducir su plantilla. Deben resolver el futuro de los cedidos que regresan, Manor Solomon y Mikey Moore, antes de presentar una oferta oficial.

  • Aumenta la competencia europea

    Los admiradores de Nusa van mucho más allá de la Premier League. El AC Milan y el AS Roma ya han iniciado conversaciones directas con sus representantes para adelantarse a los clubes ingleses. El Milan lo considera prioritario y planea financiarlo con la venta de Rafael Leão, mientras que la Roma prepara una oferta de 38 millones de libras al Leipzig.

    Mientras tanto, los Spurs buscan otro extremo tras las lesiones de Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons y Wilson Odobert en la gira de pretemporada por Nueva Zelanda y Australia.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    La decisión está cada vez más cerca

    Se espera que Nusa busque un nuevo reto tras su buen Mundial, así que las negociaciones podrían acelerarse en las próximas semanas. El obstáculo es el mismo para todos los clubes interesados: convencer al Leipzig de que baje su precio de 51 millones de libras, clave para cerrar cualquier acuerdo.