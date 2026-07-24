El Arsenal mantiene la paciencia y aún no ha presentado una oferta formal por Gabriel Martinelli, aunque valoraría venderlo si llega una propuesta superior a 51 millones de libras desde Europa o Asia. Leandro Trossard ya está en el Besiktas y Christos Tzolis llega del Club Brugge. Además, el Arsenal perdió a su objetivo principal, Morgan Rogers, tras el fichaje de 117 millones de libras por parte del Chelsea.

Los Spurs también están interesados, pero primero deben reducir su plantilla. Deben resolver el futuro de los cedidos que regresan, Manor Solomon y Mikey Moore, antes de presentar una oferta oficial.