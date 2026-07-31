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¡Arsenal y Newcastle llegan a un acuerdo! Bruno Guimaraes, listo para un gigantesco traspaso en la Premier League después de que el Arsenal elevara su oferta
El Arsenal, cerca de alcanzar un acuerdo por Guimaraes
El Arsenal está a punto de cerrar un acuerdo bomba por el centrocampista del Newcastle Guimaraes, según L'Equipe. Después de que el Newcastle rechazara ofertas iniciales de 70 y 80 millones de euros, el Arsenal elevó su propuesta a una cantidad fija de 90 millones de euros más bonus por objetivos. El internacional brasileño de 28 años ya ha acordado las condiciones personales de un contrato de larga duración hasta 2031. Lleva más de un mes deseando completar el traspaso soñado al norte de Londres para formar parte del centro del campo de Mikel Arteta.
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El centrocampista retrasa su viaje mientras se acerca su traspaso
Según talkSPORT, Guimaraes ha pedido al Newcastle que retrase su salida hacia la concentración de pretemporada en La Manga para permitir que se cierre el traspaso. Aunque el Newcastle sostiene que su calendario siempre fue flexible tras el Mundial, fuentes cercanas al jugador confirman que sus planes de viaje se modificaron para completar la operación.
El centrocampista comunicó a la cúpula del club y al exentrenador Eddie Howe su deseo de dejar St James' Park para jugar la Champions League. Con el Newcastle sin lograr la clasificación para la máxima competición europea, el capitán brasileño dejó clara su intención de buscar un nuevo desafío.
Reconstrucción del Newcastle en medio de un importante éxodo en la plantilla
La inminente salida de Guimaraes representa otro duro golpe para el Newcastle en un verano de una renovación de plantilla sin precedentes. El Newcastle ya ha dado luz verde a las salidas de alto perfil de Sandro Tonali al Tottenham Hotspur y Anthony Gordon al Barcelona, mientras que el entrenador Eddie Howe dimitió recientemente.
El Newcastle se anticipó a la salida del brasileño al cerrar el fichaje de Aladji Bamba, procedente del Mónaco, a principios de este verano. Mientras tanto, el antiguo club de Guimaraes, el Lyon, sigue de cerca las negociaciones, ya que una cláusula de reventa del 20 por ciento reportará al conjunto francés más de 8 millones de euros de la cantidad final.
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El Newcastle afronta una reconstrucción mientras el Arsenal espera
El Newcastle afronta ahora una importante reconstrucción con una plantilla muy mermada de cara a la nueva temporada. El club debe integrar rápidamente a los nuevos fichajes y reconfigurar sus opciones en el centro del campo tras la pérdida de líderes clave.
Con los últimos detalles sobre la estructura de bonus y las comisiones de los agentes cerca de cerrarse, el Arsenal espera completar el traspaso en los próximos días. Guimaraes se someterá entonces al reconocimiento médico antes de incorporarse a sus nuevos compañeros en el Emirates Stadium.
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