De Zerbi ha arrojado luz sobre cómo logró cerrar el fichaje de Tonali en una operación asombrosa de 100 millones de libras, pese al fuerte interés de equipos como Manchester City y Arsenal. El centrocampista italiano, que se incorporó al Newcastle en el verano de 2023, ganó la EFL Cup 2024-25 y marcó 10 goles en 110 partidos durante su etapa en St James' Park antes de comprometerse este verano con el Tottenham con un contrato de larga duración hasta 2032. Para De Zerbi, que asumió el cargo en los Spurs en marzo de 2026, el jugador de 26 años siempre fue la pieza esencial para su visión a largo plazo.

Al recordar la exitosa operación, De Zerbi dijo a Sky Sport Italia: "Si de verdad fui yo quien le convenció, entonces solo puedo estar contento por ello. Le dije la verdad, porque siempre les digo a los jugadores lo que realmente pienso. Creo que es un jugador que siempre ha sido un líder en cada plantilla en la que ha estado, así que aquí, en un equipo que está en proceso de reconstrucción, puede tener un papel importante. Ya seguía a Tonali cuando jugaba en el Brescia, el club de mi ciudad y del que soy aficionado. Con 18 años ya parecía un veterano. Creo que esto es algo que tanto yo como el Tottenham podemos ofrecerle más que otros clubes".