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¡Arsenal y Manchester City, adelantados! Roberto De Zerbi revela cómo convenció a Sandro Tonali, de 115 millones de euros, para unirse al proyecto del Tottenham y convertirse en el nuevo líder de los Spurs
Derrotar a los gigantes de la Premier League
De Zerbi ha arrojado luz sobre cómo logró cerrar el fichaje de Tonali en una operación asombrosa de 100 millones de libras, pese al fuerte interés de equipos como Manchester City y Arsenal. El centrocampista italiano, que se incorporó al Newcastle en el verano de 2023, ganó la EFL Cup 2024-25 y marcó 10 goles en 110 partidos durante su etapa en St James' Park antes de comprometerse este verano con el Tottenham con un contrato de larga duración hasta 2032. Para De Zerbi, que asumió el cargo en los Spurs en marzo de 2026, el jugador de 26 años siempre fue la pieza esencial para su visión a largo plazo.
Al recordar la exitosa operación, De Zerbi dijo a Sky Sport Italia: "Si de verdad fui yo quien le convenció, entonces solo puedo estar contento por ello. Le dije la verdad, porque siempre les digo a los jugadores lo que realmente pienso. Creo que es un jugador que siempre ha sido un líder en cada plantilla en la que ha estado, así que aquí, en un equipo que está en proceso de reconstrucción, puede tener un papel importante. Ya seguía a Tonali cuando jugaba en el Brescia, el club de mi ciudad y del que soy aficionado. Con 18 años ya parecía un veterano. Creo que esto es algo que tanto yo como el Tottenham podemos ofrecerle más que otros clubes".
- AFP
Construyendo al borde del desastre
El nombramiento de De Zerbi llegó en un momento turbulento para el Tottenham, ya que al principio se le encomendó la tarea de manejar una complicada lucha por la permanencia durante las últimas semanas de la campaña anterior. Después de haber demostrado previamente su bagaje táctico en Inglaterra al guiar al Brighton a competición europea por primera vez en su historia durante la campaña 2023-24 de la Europa League, el técnico de 47 años evitó con éxito el descenso con el Tottenham y ahora busca implantar su estilo característico con una plantilla construida a su imagen y semejanza.
«Esta es mi primera temporada "real" en el Tottenham, la anterior fue sobre la supervivencia, pero esta vez podemos empezar a construir algo duradero en la liga más difícil de Europa», explicó De Zerbi. La experiencia del entrenador en el Brighton y el Marsella le ha preparado para las presiones de la Premier League, pero reconoce que su tarea actual es un desafío único.
Cambios culturales e inspiración argentina
Una parte clave de la filosofía de De Zerbi pasa por fomentar un sentimiento de unión que considera que a veces falta en la cultura futbolística inglesa. Al destacar el contraste entre los dos países, el técnico señaló: "En Inglaterra se vive el fútbol de una manera diferente. Hay menos concentraciones, que son oportunidades importantes para pasar tiempo juntos. Pero también es verdad que en Italia hay mucha más presión, y a menudo nos la imponemos nosotros mismos. Si pasas tiempo juntos como grupo solo por pasar el rato, entonces casi es mejor quedarse en casa".
Apuntó al reciente éxito de la selección argentina como el modelo definitivo de lo que espera conseguir en Londres. "Si aprovechas bien ese tiempo, creando cohesión y conexión entre vosotros, entonces eso es fundamental", explicó De Zerbi. "Basta con mirar a la selección argentina en el Mundial, su espíritu de equipo les llevó más allá de sus límites. No es fácil, pero creo que aquí también se puede construir, y es tan importante como el estilo de juego".
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Creando una nueva identidad en el norte de Londres
Al abordar la diferencia cultural en la cohesión de grupo entre Italia e Inglaterra, De Zerbi está decidido a fomentar vínculos más fuertes fuera del campo en el Tottenham para ayudar a que su fichaje récord se adapte y rinda bajo la presión de la Premier League. Con los Spurs listos para arrancar la nueva temporada a domicilio ante el Brentford el 22 de agosto, el técnico italiano quiere construir la máxima compenetración lo antes posible.
De Zerbi explicó: «En Italia los jugadores sí salen mucho juntos, pero yo intento llevar parte de eso a mis equipos, con algunas cenas juntos. Cuando estaba en el Marsella, organicé una concentración de entrenamiento por ese motivo, para que no fuera solo el fútbol lo que compartíamos, sino también nuestras vidas».
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