Preguntado por el lugar que ocupa el Arsenal en esa lista, con un Barça que marca goles a raudales y ha arrancado con fuerza y un PSG que parece tan temible como siempre, el exjugador del Arsenal Grimandi, que hablaba en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «Creo que están bastante cerca».

«Para mí, el Barcelona no es tan bueno como esos dos equipos porque creo que, defensivamente, no es tan sólido como el París y el Arsenal, pero tiene un talento muy, muy especial en ataque con [Lamine] Yamal».

«Pero, desde mi punto de vista, el París tiene ahora muchísima confianza en su fútbol y sabe cómo llegar a la final. Sabe que, en la final, será difícil ganarle. Creo que está el París y, un poco por debajo, el Arsenal. Después, diría que el Barcelona».

«Pero si podemos encontrarnos en la final en Madrid, a un solo partido es posible. He oído a mucha gente quejarse de cómo jugó el Arsenal la final, pero, al fin y al cabo, el París estuvo muy cerca de perder ese partido. No llegó a ocurrir, pero estuvo muy cerca. Así que, si hay otra final en Madrid, quizá la historia sea diferente y espero que lo consigan».