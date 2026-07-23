El Arsenal no pierde tiempo y oficializa al sustituto de Leandro Trossard, traspasado en los últimos días al Besiktas por 18 millones de euros. El equipo campeón de Inglaterra había identificado desde hacía varias semanas el perfil ideal en Christos Tzolis, delantero de la generación de 2002 procedente del Brujas y pieza clave de la selección griega, que viene de una temporada 2025/2026 de altísimo nivel.
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Arsenal, oficial el fichaje del sustituto de Leandro Trossard: cerrado Christos Tzolis, ha costado 40 millones de euros
LOS DETALLES
El Arsenal ha comunicado oficialmente el fichaje de Tzolis por una cantidad total de 40 millones de euros, mientras que el futbolista, que en los últimos días se había sometido al reconocimiento médico de rigor, ha firmado un contrato hasta junio de 2031. En la última temporada, teniendo en cuenta las 10 principales ligas europeas, nadie ha dado más asistencias (23) que Tzolis, que además es el autor de la mayor cantidad de centros completados en la liga belga (97).
REGRESO A INGLATERRA
Para el extremo ofensivo nacido en 2002 se trata de la segunda experiencia en el fútbol inglés tras la vivida en las filas del Norwich City, al que llegó en 2021 por 11 millones de euros procedente del PAOK de Salónica. Antes de sus posteriores experiencias en el Twente y el Fortuna Düsseldorf, Tzolis acumuló 30 partidos y 3 goles con el Norwich. En el Brujas desde el verano de 2024, en Bélgica ha enriquecido su aventura con 108 apariciones, 43 goles y 45 asistencias.
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