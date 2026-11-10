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¿Arsenal? ¿Manchester United? Señalan el «mejor» destino en la Premier League para Luis Enrique, el entrenador número uno del fútbol mundial, si al actual técnico del PSG alguna vez le apetece iniciar una nueva etapa en Inglaterra
El Manchester United prepara otro cambio de entrenador
El Manchester United prepara nuevos cambios en su banquillo, con Michael Carrick cada vez más cerca de la salida. Diversas informaciones apuntan a que el actual seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que anteriormente pasó por Southampton, Tottenham y Chelsea, es el elegido para asumir el cargo en Old Trafford.
El argentino también pasó por el PSG, donde trabajó con Lionel Messi y Kylian Mbappe. Enrique tomó las riendas del equipo en el Parque de los Príncipes en 2023 y ha llevado al gigante de la Ligue 1 a conquistar dos Champions League consecutivas, lo que ha disparado su prestigio.
El técnico de 56 años también cosechó numerosos éxitos en el Barcelona, club en el que había destacado como jugador, y llevó a España a la final de la UEFA Nations League en 2020-21.
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¿Es Luis Enrique actualmente el mejor entrenador del fútbol mundial?
Con un currículum brillante que sigue ampliándose y con su excompañero del Camp Nou Pep Guardiola actualmente sin trabajo, ¿se ha convertido Enrique en el mejor entrenador del mundo? Cuando se le planteó esa pregunta a Mulumbu, el excentrocampista del PSG, que habló en colaboración con Parimatch Online Casino, este respondió a GOAL: «Sí, sin duda.
«Porque cuando Kylian se fue, justo antes de que se marchara, Luis Enrique estaba dejando a Kylian Mbappe en el banquillo y todo el mundo estaba sorprendido. Todo el mundo estaba conmocionado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Estaba preparando a este equipo para que funcionara como un equipo».
«Ahora se ha enfrentado al Barcelona. Se ha enfrentado al Manchester City. El año pasado venció a todos los equipos ingleses [para ganar la Champions League]. Así que creo que demostró que, en una competición como la Champions League, en la que normalmente intentamos reunir a tantas estrellas y tantos buenos jugadores, se puede ganar con un equipo sólido cuyos jugadores trabajan los unos para los otros.
«Hay cierto paralelismo con [Cesc] Fabregas, porque jugó en el Barcelona y está entrenando al Como. Y se puede ver que hace lo mismo: salir jugando desde atrás. Es un equipo que no tiene ninguna gran estrella, aparte de Nico Paz, que llegó del Real Madrid. Pero se puede ver que el nuevo fútbol consiste en tener un equipo en buena forma que sale jugando desde atrás para atacar».
¿Entrenará Luis Enrique en la Premier League y con qué equipo?
Mientras Enrique demuestra por ahora sus dotes como entrenador en la capital francesa, ¿podría tentarle cruzar el canal de la Mancha en algún momento? Si diera ese paso, ¿dónde acabaría? Parece poco probable que al español le falten pretendientes.
Preguntado por si ve a Enrique entrenando en la Premier League, Mulumbu respondió: «Sí, porque nunca ha entrenado allí y podría ser un buen reto para él.
«Creo que el equipo que mejor le vendría sería el Manchester United. Pero ahora mismo... Ha renovado con el PSG, así que de momento sería difícil. Pero el Manchester United es un club de renombre y con algunas leyendas. No le van demasiado bien las cosas ahora mismo, pero su nombre sigue teniendo peso. Si va allí, el club tiene un gran poder económico. Creo que le vendría bien».
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Un ganador de la Champions League firmó un nuevo contrato con el PSG
Al United le encantaría poder convencer a Enrique para que fuera al llamado «Teatro de los Sueños», pero ahora está vinculado por contrato en París hasta el verano de 2030. Nadie conseguirá ficharlo a corto plazo.
Sin embargo, puede que el Manchester United esté en mejores condiciones de aspirar a un entrenador de ese calibre cuando vuelva a estar disponible. Para entonces, entrenadores como Pochettino tendrán que demostrar que la parte roja de Mánchester puede recuperar sus glorias pasadas.
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