Con un currículum brillante que sigue ampliándose y con su excompañero del Camp Nou Pep Guardiola actualmente sin trabajo, ¿se ha convertido Enrique en el mejor entrenador del mundo? Cuando se le planteó esa pregunta a Mulumbu, el excentrocampista del PSG, que habló en colaboración con Parimatch Online Casino, este respondió a GOAL: «Sí, sin duda.

«Porque cuando Kylian se fue, justo antes de que se marchara, Luis Enrique estaba dejando a Kylian Mbappe en el banquillo y todo el mundo estaba sorprendido. Todo el mundo estaba conmocionado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Estaba preparando a este equipo para que funcionara como un equipo».

«Ahora se ha enfrentado al Barcelona. Se ha enfrentado al Manchester City. El año pasado venció a todos los equipos ingleses [para ganar la Champions League]. Así que creo que demostró que, en una competición como la Champions League, en la que normalmente intentamos reunir a tantas estrellas y tantos buenos jugadores, se puede ganar con un equipo sólido cuyos jugadores trabajan los unos para los otros.

«Hay cierto paralelismo con [Cesc] Fabregas, porque jugó en el Barcelona y está entrenando al Como. Y se puede ver que hace lo mismo: salir jugando desde atrás. Es un equipo que no tiene ninguna gran estrella, aparte de Nico Paz, que llegó del Real Madrid. Pero se puede ver que el nuevo fútbol consiste en tener un equipo en buena forma que sale jugando desde atrás para atacar».