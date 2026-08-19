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Arsenal, Crystal Palace y Fulham están inmersos en una feroz batalla de fichajes por el defensa del Brest Raphael Le Guen
El Crystal Palace lidera la carrera
Según L'Équipe y Foot Mercato, el Crystal Palace se ha convertido en el principal favorito para fichar a Le Guen este verano. El club de la Premier League ya ha alcanzado un acuerdo en los términos personales con Le Guen, aunque el Brest ha rechazado su oferta inicial.
El entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, está impulsando la operación, ya que el club necesita desesperadamente un nuevo defensa central. Aún no ha reemplazado a Marc Guehi, que se marchó al Manchester City a principios de este año, y necesita refuerzos urgentes tras el reciente traspaso de Maxence Lacroix al Chelsea. Valorado en 800.000 € en Transfermarkt, Le Guen considera que el proyecto de Sage es un trampolín ideal para su desarrollo.
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El Arsenal busca refuerzos defensivos
Mientras que el Crystal Palace ha tomado la iniciativa, el Arsenal sigue de cerca a Le Guen. Arteta necesita cobertura inmediata a corto plazo tras una lesión de espalda de Saliba, que le mantendrá de baja durante las próximas semanas.
El Arsenal ha buscado activamente opciones con más experiencia, con Ezri Konsa programado para pasar reconocimiento médico mañana antes de su esperado traspaso. Sin embargo, el club fracasó en su intento de fichar a Jarell Quansah desde el Bayer Leverkusen. En consecuencia, el Arsenal mantiene su interés en Le Guen. El club londinense considera al defensa, que disputó seis partidos de la Ligue 1 la temporada pasada, como una prometedora apuesta de futuro que puede aportar más profundidad inmediata a la defensa.
El Fulham se queda rezagado en la batalla
El Fulham también ha mostrado un fuerte interés por Le Guen, pero el equipo de Alvaro Arbeloa parece estar perdiendo terreno en la batalla por el fichaje. El Fulham ha vendido a Issa Diop al Ipswich Town y también podría perder a Jorge Cuenca rumbo al Benfica, lo que deja a Calvin Bassey y Joachim Andersen como sus principales defensas centrales. El Fulham necesita refuerzos urgentes y ve al jugador de 19 años como una solución ideal. A pesar de esa necesidad acuciante, el Fulham ha tenido dificultades para igualar el rápido avance del Crystal Palace en las negociaciones. Le Guen prefiere el proyecto deportivo presentado por Sage a otras opciones.
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¿Qué le espera ahora a Le Guen?
Es probable que el Crystal Palace presente en los próximos días una oferta mejorada al Brest para cerrar el traspaso. Si el Arsenal decide acelerar su ofensiva para asegurarse una opción adicional junto a Konsa, podría desencadenarse rápidamente una guerra de pujas. Le Guen debe decidir pronto si respeta su acuerdo verbal con el Crystal Palace o espera una propuesta concreta del Arsenal.
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