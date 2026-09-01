AFP
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Arsenal alcanza un acuerdo por Ethan Nwaneri mientras el centrocampista se acerca a una cesión al Dortmund
El Dortmund se lanza a por Nwaneri
Nwaneri se ha unido oficialmente al Borussia Dortmund en calidad de cedido por una temporada después de que el Arsenal diera el visto bueno al traspaso a primera hora del martes. Según el Evening Standard, el club alemán intensificó su persecución de Nwaneri después de que Giannis Konstantelias sufriera una lesión de larga duración en el ligamento cruzado anterior.
Nwaneri voló a Alemania para someterse al reconocimiento médico y completar la operación, que no incluye ninguna obligación ni opción para que el Borussia Dortmund haga permanente el acuerdo el próximo verano. El centrocampista pasó la segunda mitad de la pasada temporada cedido en el Marsella, pero el Arsenal decidió que era necesaria otra salida temporal, ya que sigue siendo poco probable que Nwaneri consiga minutos regulares con el primer equipo a las órdenes de Mikel Arteta este curso.
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Oportunidades en el primer equipo del Arsenal
Nwaneri hizo su histórico debut contra el Brentford en septiembre de 2022, pero la competencia en el centro del campo se ha vuelto feroz. Martin Odegaard, Eberechi Eze y Bruno Guimaraes han creado obstáculos importantes para que tenga minutos con regularidad en el primer equipo. Arteta abordó recientemente la situación y reconoció que Nwaneri «necesita jugar al fútbol», antes de añadir que «ciertos jugadores» podrían tener que salir este verano.
El Borussia Dortmund considera a Nwaneri una opción de alto nivel para cubrir su vacío creativo. Nwaneri llevará el dorsal 18 en el Borussia Dortmund y podría reencontrarse rápidamente con el Arsenal durante la fase de liga de la Champions League.
Salidas en el último día del mercado de fichajes
Según las normas de la UEFA, los jugadores cedidos pueden enfrentarse sin ninguna restricción a sus clubes de procedencia, lo que significa que Nwaneri podría alinearse contra el Arsenal en el Emirates Stadium el 24 de noviembre. Nwaneri es, de hecho, el tercer jugador que cierra una salida del Arsenal en el último día del mercado.
El Arsenal anunció que Gabriel Jesus se ha incorporado al Barcelona en una operación que podría alcanzar los 12,9 millones de libras, incluidos los variables. Además, Fabio Vieira ha regresado al Hamburgo, donde Vieira pasó la temporada pasada cedido, por una cantidad de 7,7 millones de libras. Según las informaciones, el Arsenal ha incluido cláusulas de futura venta en las respectivas operaciones de Jesus y Vieira, mientras el club sigue reestructurando la plantilla.
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¿Qué viene después?
Nwaneri se integrará de inmediato en las sesiones de entrenamiento del primer equipo del Borussia Dortmund para preparar sus próximos partidos de la Bundesliga. El centrocampista espera replicar el éxito de otros talentos ingleses en Alemania y asegurarse minutos de forma constante.
Mientras tanto, el Arsenal se centrará en integrar a sus nuevos fichajes y en prepararse para el apretado calendario nacional, satisfecho de que Nwaneri esté adquiriendo una experiencia vital en el extranjero.
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