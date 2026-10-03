Flash Press Agency
Traducido por
«¡Arruinamos su gran celebración!», Alessandro Bastoni lanza una feroz advertencia tras silenciar a París
Bastoni culmina en París una notable transformación con la selección
El defensa italiano Alessandro Bastoni marcó su segundo gol en dos partidos de la UEFA Nations League para asegurar un empate 1-1 contra Francia en París. El central del Inter anuló el tanto inicial de Michael Olise, firmando un regreso memorable a la selección nacional tras su larga ausencia después de una tarjeta roja en la repesca del Mundial contra Bosnia y Herzegovina.
Bastoni ya había marcado en la victoria de Italia por 4-1 sobre Turquía antes de volver a firmar un remate decisivo en el Stade de France.
Su gol lo convirtió en el máximo goleador de la segunda etapa de Roberto Mancini como seleccionador.
- Flash Press Agency
La estrella del Inter detalla su orgullo tras arruinar los planes de celebración de Francia
Tras el partido, Bastoni expresó su satisfacción por el carácter colectivo de Italia ante una oposición de primer nivel mundial. El defensa reveló que la selección viajó a París totalmente decidida a arruinar la fiesta que Francia tenía preparada.
Bastoni subrayó que mantener la disciplina defensiva inmediatamente después de marcar siguió siendo su principal prioridad.
«Fue un partido duro, sabíamos que lo sería, pero estoy muy contento con el rendimiento del equipo», declaró Bastoni a RAI Sport. «Luchamos mucho, sufrimos, incluso arruinamos algunos de los objetivos de Francia para esta noche, ya que estaban preparados para una gran celebración. Sin duda es agradable volver a marcar, pero en cuanto lo hice, pensé que teníamos que asegurarnos de no encajar otro».
Un defensa habla de su resiliencia personal y de cómo superó los contratiempos
Bastoni habló de sus dificultades recientes, que incluyeron su expulsión en el play-off y las especulaciones fuera del campo que empujaban su salida de la Serie A. El jugador de 25 años insistió en que nunca perdió la confianza en sus capacidades a lo largo de una carrera profesional de más de 300 partidos.
La historia favorecía a los visitantes de cara a portería, ya que Francia no lograba dejar la portería a cero contra Italia desde septiembre de 2007.
Italia buscó con insistencia el gol de la victoria en los últimos minutos después de que Dayot Upamecano viera la tarjeta roja.
"No esperaba marcar dos goles, pero nunca perdí la fe en mí mismo", añadió Bastoni. "No voy a permitir que una o dos situaciones arruinen una carrera de más de 300 partidos. Doy las gracias a mi familia por estar a mi lado y espero que mantener la cabeza alta se vea como algo positivo".
- AFP
Italia lanza un serio aviso antes de la próxima prueba internacional
Bastoni cree que la imponente actuación de Italia en París supone un gran impulso de confianza para la selección de cara al futuro. Afirmó que mostrar esa resiliencia ante una oposición de élite demuestra que Italia puede competir con cualquier nación del fútbol mundial.
El equipo de Roberto Mancini centra ahora su atención en su próximo compromiso de la Liga de Naciones para cerrar la ventana internacional.
Italia aspira a mantener su impulso en su próximo partido.
«Creíamos en nuestras opciones de victoria desde el principio», concluyó Bastoni. «Es una señal fuerte, porque si podemos ofrecer una actuación como esta contra Francia en París, entonces podemos hacerlo contra cualquiera. Ahora hay otro partido en esta serie y no damos nada por sentado».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias