El defensa italiano Alessandro Bastoni marcó su segundo gol en dos partidos de la UEFA Nations League para asegurar un empate 1-1 contra Francia en París. El central del Inter anuló el tanto inicial de Michael Olise, firmando un regreso memorable a la selección nacional tras su larga ausencia después de una tarjeta roja en la repesca del Mundial contra Bosnia y Herzegovina.

Bastoni ya había marcado en la victoria de Italia por 4-1 sobre Turquía antes de volver a firmar un remate decisivo en el Stade de France.

Su gol lo convirtió en el máximo goleador de la segunda etapa de Roberto Mancini como seleccionador.