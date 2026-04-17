El entrenador confirmó que Liverpool sigue siendo un «club que realiza traspasos», pero habrá menos fichajes que antes. Añadió que el perfil táctico del sucesor de Salah aún se debate.

Al explicar la situación financiera y las prioridades antes del inicio de la temporada, añadió: «El verano pasado hicimos muchos fichajes y por eso hubo tantos traspasos. En mis cuatro mercados aquí hemos tenido un gasto neto de 150 millones de libras, lo que muestra el tipo de club que somos. Sabemos que Robbo y Mo se marchan, así que debemos reemplazar a dos jugadores, aunque también regresa Kostas Tsimikas de su cesión en la Roma.

El primer objetivo es decidir cómo cubrimos la posición de Mo: con un jugador similar o con otro perfil. Por lo demás, no preveo más salidas.

«Está la situación contractual de Konaté, pero pienso en posiciones, no en números. Ya sabemos que algunos se irán; aguardemos a ver qué pasa en verano. Somos un club que negocia traspasos, así que primero veremos qué sucede este verano y luego definiremos qué fichajes hacer; quizá no haga falta mover mucho si no necesitamos muchos jugadores».