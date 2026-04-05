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Richard Martin

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¡Arne Slot, sin duda se te ha acabado el tiempo! Ganadores y perdedores: el entrenador del Liverpool está cada vez más cerca del despido tras la última y vergonzosa derrota en la FA Cup a manos de un Manchester City inspirado por Erling Haaland

Winners & losers
Copa
Manchester City
Liverpool
A. Slot
E. Haaland
Manchester City vs Liverpool
FEATURES

Pep Guardiola insistió el mes pasado en que el Real Madrid no fue su mayor rival durante su etapa en el Manchester City, reservando ese honor para el Liverpool. Al menos aclaró que se refería al Liverpool de Jürgen Klopp, lo cual fue mejor así, ya que los Reds de Arne Slot no le causaron ningún quebradero de cabeza a Guardiola mientras este veía cómo su equipo se imponía por 4-0 en los cuartos de final de la FA Cup del sábado desde la comodidad de su asiento en la grada.

Sentado junto a su hija María, Guardiola se mostró muy animado durante una primera parte muy igualada. Pero en cuanto Erling Haaland marcó el primer gol de la que acabaría siendo su tripleta, Guardiola pudo simplemente relajarse y disfrutar de cómo su equipo se clasificaba para las semifinales por novena vez en su década al frente del Manchester.

Pero no hubo descanso para su homólogo Slot, que debió de sentir un profundo tormento al ver cómo su equipo encajaba cuatro goles en 19 minutos y quedaba eliminado de la copa. El entrenador holandés fue objeto de bromas del Día de los Inocentes a principios de semana, pero al ver el rendimiento de su equipo en Manchester, con Mohamed Salah y Virgil van Dijk entre los principales culpables, resultaba tentador pensar que lo más insensato que podría hacer la directiva del Liverpool sería mantener a Slot al mando la próxima temporada.

De hecho, cada vez hay más argumentos para hacer un cambio ahora mismo, especialmente con el París Saint-Germain al acecho como rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones del miércoles.

GOAL analiza quiénes fueron los ganadores y los perdedores en el Etihad Stadium...

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    GANADOR: Erling Haaland

    Haaland solo había marcado dos goles en los ocho partidos que había disputado desde su último enfrentamiento contra el Liverpool en febrero, pero puso fin a su sequía de forma contundente con su actuación más prolífica hasta la fecha contra los Reds. Esto coronó una increíble racha de partidos esta temporada contra los mayores rivales del City de la última década, ya que Haaland también había marcado en la goleada por 3-0 al equipo de Slot en noviembre, antes de anotar su primer gol en Anfield en la frenética remontada de hace dos meses. 

    Haaland se convirtió en el primer jugador en marcar cinco goles contra el Liverpool en una sola temporada desde Matt Le Tissier en 1993-94, seis años antes de que naciera el noruego. Haaland había estado discreto antes de que el City obtuviera el penalti, pero lo lanzó sin mostrar ningún nerviosismo, en total contraste con la forma en que Salah fallaría su lanzamiento desde los 11 metros más adelante en el partido.

    A partir de ahí, Haaland se puso en modo demoledor. Se impuso a Ibrahima Konaté en el aire para rematar de cabeza su segundo gol en el tiempo de descuento de la primera parte y, tras el descanso, no falló ante el pase de Nico O'Reilly, completando su hat-trick con un disparo que rebotó en el travesaño antes de entrar. 

    • Anuncios
  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Mohamed Salah

    A un espectador ocasional que no conociera este enfrentamiento le habría costado creer que Salah hubiera marcado 13 goles y dado ocho asistencias en su carrera contra el City. Más bien, pareció una sombra de lo que fue de principio a fin. 

    Salah perdió confianza al principio del partido después de que Abdukodir Khusanov lo persiguiera y obligara a la estrella egipcia a fallar su disparo, que salió fuera y se convirtió en un saque de banda. Salah falló dos ocasiones más en la segunda parte, pero luego llegó el verdadero punto más bajo, cuando James Trafford detuvo su penalti, lanzado sin convicción.

    Los comentaristas de TNT Sports especularon que Arne Slot decidió no sustituir a Salah tan pronto tras el fallo del penalti porque no quería que fuera humillado por la afición del City al abandonar el terreno de juego. Finalmente, le liberaron de su sufrimiento diez minutos más tarde, poniendo un triste, tristísimo final a la carrera de Salah en un enfrentamiento que dominó durante la última década, pero al que nunca volverá a honrar con su presencia.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Ganadores: Antoine Semenyo y Rayan Cherki

    Esto supuso un gran espaldarazo para el equipo de fichajes del City, ya que los jugadores incorporados en las dos ventanas de fichajes anteriores dejaron huella.

    Rayan Cherki podría haber parecido una apuesta arriesgada cuando el City lo presentó como sucesor de Kevin De Bruyne en junio, tras perder a Florian Wirtz, que fichó por el Liverpool. Los aficionados del City expresaron su furia en las redes sociales por el hecho de que el club no fichara a Wirtz, pero la decisión del nuevo director deportivo, Hugo Viana, de rechazar una oferta de más de 100 millones de libras más bonificaciones por el mediapunta alemán en favor de fichar a Cherki por solo 34 millones de libras parece ahora un golpe de genio. El francés formó pareja el sábado con Antoine Semenyo, que llegó siete meses después y por casi el doble de precio, pero que está demostrando ser un fichaje igualmente acertado.

    Cherki asistió a Semenyo en el centro que dio lugar al segundo gol de Haaland, y su compenetración telepática volvió a quedar patente en la segunda parte, cuando el internacional ghanés Semenyo aprovechó otro pase del exjugador del Lyon para marcar el tercer gol. Semenyo suma ya la impresionante cifra de ocho goles y dos asistencias en menos de tres meses con el City, mientras que Cherki lleva 10 goles y 11 asistencias esta temporada. 

    El City ha conseguido dos brillantes creadores de juego por menos del precio de uno, ya que Wirtz solo ha aportado seis goles y cinco asistencias en todas las competiciones con la camiseta roja hasta el momento.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Virgil van Dijk

    Si la temporada pasada Van Dijk pareció rejuvenecer para llevar al Liverpool al título, esta temporada su edad le ha pasado factura de verdad.

    El jugador de 34 años derribó torpemente a Nico O'Reilly, provocando el penalti que cambió el rumbo del partido. Fue el cuarto penalti que Van Dijk ha concedido esta temporada, tantos como en sus ocho años anteriores en el Liverpool. A continuación, se vio superado tanto por el pase perfectamente medido de Cherki como por la velocidad de Semenyo cuando el City volvió a marcar al comienzo de la segunda parte, antes de que el movimiento de Haaland lo dejara fuera de combate para el cuarto gol de los locales.

    Al igual que Salah, Van Dijk firmó un nuevo contrato con el Liverpool el verano pasado que le vincula al club hasta 2027, pero dado lo fuera de forma que se le vio aquí, y durante toda la temporada, algunos aficionados le animarán a seguir el ejemplo del egipcio y poner fin a su larga y brillante carrera con los Reds un año antes de lo previsto.

  • James Trafford Manchester City 2025-26Getty/GOAL

    GANADOR: James Trafford

    Trafford se sintió comprensiblemente molesto cuando se enteró de que el City había fichado a Gianluigi Donnarumma y de que, después de todo, no iba a ser el portero titular tras su regreso al club de su infancia procedente del Burnley el verano pasado. Pero ser el portero del City en las competiciones de copa es posiblemente más gratificante que ser el número uno en la mayoría de los clubes de la Premier League, y Trafford ahora tiene otro viaje a Wembley que esperar tras su heroicidad en la final de la Carabao Cup el mes pasado.

    Puede que Trafford no tenga la misma presencia imponente que Donnarumma, pero aquí tuvo a Salah bajo control, y su parada de penalti al egipcio se sumó a su palmarés de heroicidades desde el punto de penalti, que incluye dos paradas en un partido con el Burnley la temporada pasada contra el Sunderland y una parada en el último minuto de la final del Campeonato de Europa Sub-21 de 2023.

    Trafford tiene todo el derecho a buscar un nuevo club para la próxima temporada en el que pueda jugar cada semana, pero aún así podría recordar con mucho cariño la que probablemente sea su única temporada de vuelta en el City, con dos visitas más a Wembley y otro título aún a su alcance.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    Desde hace tiempo se tiene la sensación, a medida que el Liverpool ha ido encadenando un resultado desastroso tras otro, de que lo único que mantiene a Slot en el banquillo de Anfield es la insistencia de Xabi Alonso en tomarse un respiro antes de dar su siguiente paso en el mundo del entrenamiento. El regreso de Alonso al Liverpool como entrenador se ha percibido como una cuestión de «cuándo» más que de «si» desde que demostró ser un entrenador tan talentoso como lo fue como centrocampista al guiar al Bayer Leverkusen a su primer título de la Bundesliga sin conocer la derrota en 2024. 

    Como señaló Jamie Carragher en su columna del Daily Telegraph el sábado, hay muchos paralelismos entre la situación actual y cuando el Liverpool cortejaba a Jürgen Klopp en 2015, mientras Brendan Rodgers aún estaba al mando. Para empeorar las cosas para Slot, el contundente resultado en el Etihad Stadium supuso la 15.ª derrota del Liverpool en una sola temporada, algo que no ocurría desde la última campaña de Rodgers en Merseyside.

    Si los propietarios del Liverpool fueran tan implacables como el Bayern de Múnich, que destituyó a Julian Nagelsmann en el parón internacional de marzo de 2023 y lo sustituyó por Thomas Tuchel, harían el cambio ahora mismo. Sin embargo, parece que solo están esperando a realizar una transición fluida en verano. Esto significa que el Liverpool va a sufrir más derrotas contundentes de aquí al final de la temporada, y es muy probable que su calvario continúe el miércoles en la capital francesa.