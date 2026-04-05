¡Arne Slot, sin duda se te ha acabado el tiempo! Ganadores y perdedores: el entrenador del Liverpool está cada vez más cerca del despido tras la última y vergonzosa derrota en la FA Cup a manos de un Manchester City inspirado por Erling Haaland

Sentado junto a su hija María, Guardiola se mostró muy animado durante una primera parte muy igualada. Pero en cuanto Erling Haaland marcó el primer gol de la que acabaría siendo su tripleta, Guardiola pudo simplemente relajarse y disfrutar de cómo su equipo se clasificaba para las semifinales por novena vez en su década al frente del Manchester.

Pero no hubo descanso para su homólogo Slot, que debió de sentir un profundo tormento al ver cómo su equipo encajaba cuatro goles en 19 minutos y quedaba eliminado de la copa. El entrenador holandés fue objeto de bromas del Día de los Inocentes a principios de semana, pero al ver el rendimiento de su equipo en Manchester, con Mohamed Salah y Virgil van Dijk entre los principales culpables, resultaba tentador pensar que lo más insensato que podría hacer la directiva del Liverpool sería mantener a Slot al mando la próxima temporada.

De hecho, cada vez hay más argumentos para hacer un cambio ahora mismo, especialmente con el París Saint-Germain al acecho como rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones del miércoles.

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