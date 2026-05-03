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Arne Slot señala al jugador estrella del Manchester United que «hizo daño» al Liverpool en repetidas ocasiones en la derrota en Old Trafford
Los Red Devils castigan al Liverpool en las jugadas de contraataque
El domingo en Old Trafford, el equipo de Slot sufrió su undécima derrota liguera al perder 3-2 contra un United en forma. Los visitantes remontaron dos goles iniciales de Matheus Cunha y Benjamin Sesko gracias a Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo, pero Kobbie Mainoo marcó el 3-2 definitivo en el 77’. El triunfo clasificó al United para la Liga de Campeones y lo situó casi seguro por encima del Liverpool, apenas un año después de que los de Anfield ganaran la Premier.
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Slot elogia a Fernandes
Al analizar el partido, Slot admitió que su equipo no pudo contener al mediapunta portugués. «No controlamos sus puntos fuertes: el balón parado y el contraataque. Hay que saber dónde perder el balón si juegas contra el United. Son muy fuertes por el centro, tienen jugadores rápidos como Bruno Fernandes, que te dañan en la transición, y eso fue lo que ocurrió en el segundo gol».
Una pesadilla recurrente para los campeones
A pesar de la frustración por el resultado final, Slot admitió que el bajón tras llegar al 2-2 fue en cierto modo característico de su temporada. «Es lo que hay. Perder 2-0, empatar 2-2 y, nada más volver a la cancha, encajar el 3-2 es lo que nos pasa cuando creemos que podemos ganar: nos relajamos. Tuvimos mucha posesión, pero su fuerte es la defensa. Busqué jugar más por las bandas, aunque en la primera parte nos metimos demasiado por el centro y sufrimos contragolpes. Los mismos problemas vuelven a surgir, y no sorprende, pues no hay tiempo para corregirlos durante la temporada».
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En busca de soluciones para problemas sistémicos
Slot sabe que no hay una solución rápida para los problemas de la plantilla. El Liverpool, cuarto con 58 puntos, se juega la Liga de Campeones en tres partidos: recibe al Chelsea, visita al Aston Villa y cierra contra el Brentford. Los Reds son cuartos con 58 puntos, mismos que el quinto, Aston Villa, y solo seis más que el sexto, Bournemouth, por lo que cada punto es vital.