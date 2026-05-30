Arne Slot reacciona al cese del Liverpool, comenta el impactante anuncio de los Reds y manda un mensaje a los aficionados descontentos

En un comunicado conjunto, el club y los propietarios elogiaron la huella dejada por Slot a pesar de su marcha: «La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido importante, significativa y, sobre todo para los aficionados y para nosotros, exitosa.

Nuestro agradecimiento es enorme, pues su éxito se basa en ética de trabajo, diligencia y experiencia, que confirman su liderazgo.

Su compasión y humanidad hablan por sí solos. Le deseamos lo mejor en su próxima etapa, seguros de que su legado en el Liverpool perdurará y crecerá con el tiempo.

Sin embargo, creemos que es momento de cambiar de rumbo para seguir mejorando. Esto no menosprecia su labor ni nuestro respeto por él; simplemente refleja la necesidad de un nuevo enfoque.

«Arne se va con nuestro agradecimiento, un título de la Premier League en su palmarés y la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield».