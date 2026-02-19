Arne Slot ofrece una prometedora actualización sobre la lesión de Alexander Isak, mientras el delantero del Liverpool se marca como objetivo volver a jugar

Sin embargo, Slot ha insinuado que su regreso está a solo unas semanas, y ha declarado a los periodistas: «Alex ha estado en el campo, no con sus botas de fútbol, sino con sus zapatillas de correr por primera vez esta semana, así que eso también llevará un tiempo.

«No pongamos una fecha concreta, pero está claro que estará disponible si todo va según lo previsto esta temporada. Será más o menos por esas fechas, a finales de marzo o principios de abril, cuando esperamos que vuelva con el grupo, pero eso no quiere decir que esté listo para jugar, y mucho menos para ser titular.

«No sé si te estoy enseñando algo nuevo, pero antes de salir al campo, no es que estén tumbados en la cama las 24 horas del día. Vienen al campo de entrenamiento, hacen sus ejercicios en el gimnasio y su rehabilitación.

«Es bueno para él salir al campo, es bueno para nosotros verlo aquí, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, pero ya sabes que, como jugador, llegas a la fase final de tu rehabilitación. Mientras estés en el gimnasio y no en el campo, no es lo más agradable.

El siguiente paso es trabajar con el balón, que es lo que más le gusta a todos los jugadores. El siguiente paso es incorporarse al grupo y luego lleva un tiempo estar listo para jugar. Pero es bueno que la rehabilitación vaya bien, eso es un cumplido para él y para nuestro equipo médico».