Arne Slot ofrece noticias esperanzadoras sobre el estado físico de Alexander Isak, pero subraya que el delantero aún no está listo para volver contra el Liverpool

Isak está a punto de volver al primer equipo del Liverpool, pero Slot ha confirmado que el fichaje más caro de la historia del club tendrá que pasar al menos otra semana fuera de los terrenos de juego. La ausencia del delantero de 25 años se ha notado mucho en los Reds desde que sufrió una grave lesión durante la victoria por 2-1 sobre el Tottenham en diciembre.

El sueco sufrió una fractura en el peroné izquierdo y una lesión en el tobillo tras una dura entrada del defensa de los Spurs Micky van de Ven. Tras someterse a una operación y perderse 20 partidos, Isak fue visto de nuevo sobre el césped en el AXA Training Centre esta semana, lo que despertó la esperanza de que su regreso fuera inminente. Sin embargo, Slot se apresuró a moderar las expectativas de cara al partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray.