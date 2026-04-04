Arne Slot no se arrepiente de la disputa con Mohamed Salah ante la marcha de la leyenda del Liverpool

Slot se apresuró a descartar la idea de que unos pocos partidos en el banquillo determinaran el futuro de Salah. «Echo la vista atrás a esta temporada y pienso que tomé algunas decisiones que podrían haber sido mejores, pero no me refiero a este caso concreto con Mo», declaró Slot antes del partido de cuartos de final de la FA Cup que enfrentará a los Reds con el Manchester City. «No me arrepiento de muchas de las cosas que hice durante el poco más de un año y medio que pasamos juntos. Una vez más, la suposición de que si no juega es porque quiere marcharse —esa es la suposición que se está haciendo— entonces se habría marchado hace año y medio».

«Recuerdo el partido fuera de casa contra el West Ham en el que no jugó (bajo las órdenes de Jurgen Klopp en 2024). Yo no estaba allí. Él no decidió marcharse. Se da por hecho que si no juegas en estos partidos y de repente quieres marcharte, es una suposición y quizá sea cierta o quizá no. Pero la historia ha demostrado que él no hizo eso anteriormente y que tuvo una gran temporada después de aquello».