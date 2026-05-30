Antes del último partido de la temporada del Liverpool, circularon rumores de que Slot dejaría Anfield, aunque periodistas cercanos al club los desmintieron.

Tras el empate ante el Brentford, que clasificó al equipo para la Champions, Slot se mostró optimista sobre el efecto de un buen mercado de fichajes.

Al final, esos medios solo defendían la versión oficial: Slot merecía más tiempo. Pero la frustración de la afición y un informe interno obligaron al club a despedir al técnico que había ganado el título en su primera temporada.