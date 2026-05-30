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Mark Doyle

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Arne Slot no dejó otra opción al Liverpool: ahora los Reds deben fichar a Andoni Iraola para sustituir al entrenador campeón recién destituido, tras desperdiciar la oportunidad de contratar a Xabi Alonso

Opinion
Liverpool
A. Slot
A. Iraola
Premier League
X. Alonso
FEATURES

La noticia del sábado por la tarde sobre el despido de Arne Slot por parte del Liverpool fue sorpresiva no por equivocada, sino porque pocos lo esperaban. Tras una de las peores defensas del título en la historia de la Premier League, los aficionados habían perdido igual fe en el club que en el entrenador.

Antes del último partido de la temporada del Liverpool, circularon rumores de que Slot dejaría Anfield, aunque periodistas cercanos al club los desmintieron.

Tras el empate ante el Brentford, que clasificó al equipo para la Champions, Slot se mostró optimista sobre el efecto de un buen mercado de fichajes.

Al final, esos medios solo defendían la versión oficial: Slot merecía más tiempo. Pero la frustración de la afición y un informe interno obligaron al club a despedir al técnico que había ganado el título en su primera temporada.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    No hay respuestas

    En las próximas semanas, muchos comentaristas dirán que a Slot lo trataron injustamente y que minimizaron sus logros en la temporada 2024-25. Pero la pregunta no es si debían despedirlo, sino si el Liverpool debió actuar antes.

    Se entiende que Richard Hughes y su equipo lo respaldaran, pero desde noviembre quedó claro que Slot no sabía detener el descenso del Liverpool hacia la mediocridad.

    Durante la peor racha del club en 71 años, señaló los problemas pero nunca ofreció soluciones. El Liverpool siguió encajando goles a balón parado y sufriendo en las transiciones, sin mostrar mejora alguna.

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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Baja del nivel

    En los últimos meses de una temporada catastrófica quedó claro que el ambiente en el vestuario era muy malo. Mohamed Salah no era el único descontento.

    Curtis Jones, canterano, apenas celebró lo que quizá fue su último gol ante el Brentford, y el capitán Virgil van Dijk se quedó solo en el césped de Anfield tras el partido, desconcertado por la rápida caída del equipo tras ganar la liga el año pasado.

    Nunca sabremos cuánto afectó la muerte de Diogo Jota el verano pasado, una pérdida que Slot gestionó con dignidad. Como dijo Alexis Mac Allister, el fallecimiento de Jota no puede ser excusa para los problemas del Liverpool esta temporada.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tacto suave

    El equipo de Slot no supo afrontar el repentino aumento de intensidad física de la Premier League. A medida que desperdiciaba puntos y encadenaba lesiones, el Liverpool mostró debilidad mental y física.

    Se volvieron un rival fácil, «un equipo contra el que es sencillo jugar», como dijo el ex capitán del Manchester United Roy Keane; todos los enfrentaban cuando necesitaban ganar.

    Slot no encontró soluciones, por lo que su destitución se hizo imprescindible.

    De haberle dejado seguir, el Liverpool podría haber terminado como Erik ten Hag, desperdiciando una segunda temporada. Fue un error no salvar la actual despidiendo a Slot en enero y reemplazándolo por Xabi Alonso cuando se pudo.

  • Arne SlotGetty Images

    La emoción por encima de las pruebas

    Tras perder el Liverpool ante el Bournemouth el 24 de enero, sumando cuatro empates ligueros, Alonso ya estaba libre, después de que el Real Madrid lo destituyera de forma absurda doce días antes.

    Entonces, algunos periodistas cercanos al club rechazaron la idea de despedir a Slot y fichar a Alonso, tachándola de reacción impulsiva de los «E-Reds», apodo para la parte más impaciente de la afición online.

    Se repetía que el Liverpool no despedía a sus entrenadores, menos aún tras ganar un título. Slot aún tenía crédito: se le debía, decían, por el mejor día de la vida de los hinchas.

    Sin embargo, la emoción no debía ocultar la evidencia: desde la Kop o el sofá, los aficionados veían que el Liverpool estaba perdido porque Slot había sido descubierto. Había que ayudarlo en el mercado de invierno o despedirlo entonces, pero el club no hizo nada y dejó que una temporada salvable derivara hacia este desenlace triste e inevitable.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se me acaba la paciencia

    El Liverpool cumplió con el «mínimo indispensable» al clasificar a la Liga de Campeones, pero solo lo logró gracias a la plaza extra otorgada a la Premier League a mitad de curso. En el penúltimo partido en casa quedó claro que Slot había perdido el apoyo de la afición.

    En la segunda parte de un mal empate ante el Chelsea, los hinchas abuchearon a Slot cuando retiró a Rio Ngumoha, alegando calambres. El gesto mostró que la grada ya no confía en sus decisiones. Para ellos era más lógico retirar a su delantero más peligroso que al irregular Cody Gakpo.

    Así que, cuando Salah aprovechó un momento inoportuno para criticar a Slot antes del partido contra el Brentford, lamentando que el Liverpool hubiera dejado de lado el “fútbol heavy metal” para adoptar un estilo más parecido al de Coldplay, quedó claro que los días del técnico de 47 años estaban contados.

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    Oportunidad perdida

    La pregunta ahora es: ¿qué pasará? Si el Liverpool no hubiera pasado seis meses en negación, podría haber cambiado el ambiente en Anfield fichando a Alonso, favorito de la afición y uno de los jóvenes entrenadores más prometedores.

    Tuvieron tiempo de contratar un técnico que habría sacado lo mejor de sus antiguos pupilos del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, pero esperaron hasta el final de la temporada. Ahora corren el riesgo real de ser castigados por su indecisión.

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El salvador?

    Sin embargo, aún hay esperanzas. Aunque el AC Milan se puso en contacto con él esta semana, Andoni Iraola sigue disponible, ya que se habría enterado de la posible vacante en Anfield.

    Su posible llegada no sorprende: fue Hughes quien lo llevó al Bournemouth, donde clasificó al club para Europa por primera vez tras acabar sexto en la Premier League pese a las bajas en defensa.

    Aunque no tiene la misma conexión con el club ni con la afición que Alonso, es un técnico excepcional, con experiencia en la Premier League, capaz de optimizar recursos y de ofrecer un fútbol atractivo y ofensivo.

    Por eso la afición, ávida de ilusión tras los malos resultados con Slot, lo acogería con los brazos abiertos.

    La afición quedó desilusionada por la inactividad y las malas decisiones dentro y fuera del campo la temporada pasada. Fue un error esperar tanto para despedir a Slot. Fichar a Iraola sería un primer paso para reparar la tensa —si no rota— relación entre los seguidores y la directiva.