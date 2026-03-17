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Arne Slot muestra su desacuerdo con Jamie Carragher por las críticas al Liverpool tras el decepcionante empate ante el Tottenham
Un cambio notable en el ambiente de Anfield
Los comentarios de Slot llegan tras una crítica mordaz de Carragher. El comentarista advirtió de que el entrenador está perdiendo el apoyo de la afición de Anfield, después de que un ambiente tóxico empañara el empate del domingo contra los Spurs. Los Reds atraviesan actualmente una racha desastrosa, ya que ocupan el quinto puesto en la clasificación de la Premier League y se encuentran a 21 puntos del líder, el Arsenal. Tras señalar la reacción descontenta ante el empate en el minuto 90, Carragher afirmó: «Los abucheos al final, esos fueron auténticos abucheos de una afición descontenta e insatisfecha. Creo que ahora va a ser muy difícil para Arne Slot recuperarlos. Una vez que pierdes a esa afición, es muy difícil recuperarla».
- AFP
Rechazar la etiqueta de «equipo de personas»
En respuesta directa a la sugerencia de que su plantilla ha perdido su identidad colectiva, el técnico holandés rechazó rotundamente esa idea. Elogió la fortaleza demostrada por sus jugadores a pesar de haber sufrido innumerables reveses durante una temporada turbulenta. Al abordar directamente las críticas, explicó: «Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que Jamie ha dicho a lo largo de toda esta temporada. En este caso concreto, discrepo de él. No lo veo así después de que encajáramos el 1-1. Tras tantas decepciones, no habría sido extraño ni raro que los jugadores se hubieran rendido. Pero no lo hicieron».
Falta de cohesión ante las lesiones
Aunque defendió el carácter del equipo, el entrenador principal reconoció que el conjunto no está funcionando a la perfección como unidad. Para aclarar su postura, añadió: «De nuevo, estamos de acuerdo, pero eso se debe a que no hemos jugado juntos tantas veces. No es que seamos 11 individuos; si se refería a eso, entonces discrepo totalmente. Si lo que quiere decir es que no estamos jugando perfectamente juntos tanto en posesión del balón como sin él, entonces tiene razón. Eso no tiene nada que ver con una mentalidad individual, sino con que las conexiones aún no son tan sólidas. Son cosas a las que tenemos que adaptarnos con cada equipo. Veo un equipo que lucha unido».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
El atribulado entrenador no tiene tiempo para detenerse en las penurias de la liga nacional, ya que la atención se centra ahora en un partido crucial de la competición europea. Tras perder por 1-0 en el partido de ida, los cinco veces campeones de Europa reciben al Galatasaray este miércoles, con la imperiosa necesidad de remontar el marcador para alcanzar los cuartos de final. En la liga nacional. Tras su prueba continental, les espera el sábado un complicado desplazamiento a Brighton en la Premier League. A pesar del intenso escrutinio y de las dificultades en la liga, un intimidante partido de cuartos de final de la FA Cup a domicilio ante el Manchester City a principios de abril mantiene vivas sus esperanzas de conquistar un título nacional.
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