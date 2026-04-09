Arne Slot explica por qué no incluyó a Mohamed Salah contra el PSG pese al pobre rendimiento ofensivo del Liverpool

Sorprendió que Slot dejara fuera a Salah, pese a que ya había incluido a otros cinco suplentes, como Alexander Isak —recuperado de una fractura de pierna que lo marginó casi cuatro meses— y al joven Trey Nyoni, de 18 años. Sin embargo, el técnico defendió su decisión: forzar a Salah a defender en el área, bajo constante presión, habría sido desperdiciar su talento y energía en plena agenda apretada.

«En el final solo pensábamos en sobrevivir, no en marcar», admitió Slot. «La temporada pasada ganamos en el 85 con Elliott tras quitar a Mo, pero esta vez defendimos 20 o 25 minutos».

Mohamed tiene mucha calidad, pero prefiero que guarde energías para los muchos partidos que vienen en las próximas semanas».