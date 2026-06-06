A pesar de su reciente destitución tras una temporada sin títulos, el exentrenador del Feyenoord no guarda rencor por su salida de Merseyside.

Al analizar su situación actual y su futuro en el banquillo, el periodista holandés Marcel van der Kraan declaró a talkSPORT: «Si Ronald Koeman renuncia tras el Mundial, habrá una vacante en la selección de Países Bajos. Creo que Arne Slot está muy interesado; probablemente sea el candidato ideal.

Puede aplicar su estilo holandés: pases, ataque, llámalo como quieras. Los holandeses estarían encantados con él».