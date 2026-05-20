¡Arne Slot debe irse! El reproche de Mohamed Salah al entrenador del Liverpool deja al técnico campeón en evidencia, mientras el vestuario de Anfield pide un cambio

Es innegable que el Liverpool ha perdido el rumbo con Slot. Antes era un equipo difícil de batir; ahora es fácil de vencer, y la culpa es del entrenador. Los rivales no inventan nuevas formas de derrotar a los Reds: repiten lo mismo una y otra vez —jugadas a balón parado, bloqueos bajos y transiciones rápidas— con el mismo éxito.
Slot admite la frustración de la afición y asegura que «subestiman lo que puede hacer un mercado de fichajes», pero ¿en qué equipo confiaría tras invertir 450 millones de libras (600 millones de dólares) y dejar al anterior campeón más débil?
Además, Slot apenas ha logrado integrar a los nuevos: solo Hugo Ekitike ha rendido, y hasta él apoyó la queja de Salah sobre el estilo de juego, al igual que sus compañeros fichados en 2025: Milos Kerkez, Jeremie Frimpong y Giovanni Leoni.
Que Dominik Szoboszlai, Curtis Jones y Andy Robertson respaldaran a Salah resultó aún más revelador, pues los tres han reconocido en los últimos meses que la temporada del Liverpool está muy por debajo de lo esperado.
La declaración de Salah, aunque interesada y dirigida a dañar a Slot, no es la causa de la rebelión que se respira en Merseyside. La mayoría de los Reds están inquietos porque los partidos del Liverpool resultan tan duros de jugar como de ver.