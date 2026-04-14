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Arne Slot critica al Gobierno británico por el retraso en la Ley de Hillsborough, mientras el Liverpool conmemora el 37.º aniversario
Slot expresa su frustración
Antes del esperado partido de la Liga de Campeones entre Liverpool y París Saint-Germain en Anfield, Slot usó sus notas en el programa oficial para hablar del estancamiento político en torno a la Ley de Hillsborough.
El técnico holandés reafirmó su apoyo a las familias y cuestionó por qué las autoridades aún no establecen un «deber de sinceridad» legal.
La norma, que busca obligar a los organismos públicos a decir la verdad en investigaciones de grandes tragedias, enfrenta obstáculos desde hace meses por desacuerdos sobre la inclusión de los servicios de inteligencia.
- AFP
Un emotivo homenaje a los 97
Las palabras de Slot llegan en un momento delicado para el club de Merseyside, que se prepara para la conmemoración oficial del 15 de abril. El entrenador subrayó que la tragedia sigue siendo parte esencial de la identidad del club, pese a los años transcurridos desde la fatídica semifinal de la FA Cup de 1989.
«Además del partido, esta noche recordaremos el 37.º aniversario de la tragedia de Hillsborough», escribió el técnico del Liverpool. «Casi cuatro décadas después, los jugadores y yo sabemos que muchas personas —familias, supervivientes, aficionados y otros— siguen afectadas por lo ocurrido. Desde que soy entrenador he escuchado algunas de sus historias y el paso del tiempo no las hace menos conmovedoras».
Justicia más allá de las afiliaciones a los clubes
Slot aclaró que su apoyo a la Ley de Hillsborough no se debe solo a su labor en Anfield, sino a su firme creencia en los derechos humanos.
«He conocido la campaña por la Ley de Hillsborough y, tras entender sus motivos, me sorprende que aún no exista», afirmó.
«Esta opinión no se basa en mi vínculo con el Liverpool FC. Creo que las familias de las víctimas no deberían tener que luchar para conocer la verdad sobre cómo perdieron la vida sus seres queridos; esa información debe facilitarse de forma natural».
- AFP
Un llamamiento al Gobierno
El entrenador del Liverpool cerró su mensaje pidiendo al Gobierno del Reino Unido acciones más allá del silencio y las ceremonias. Aseguró que la mejor forma de honrar a las víctimas es aprobar las garantías legales que sus familias llevan décadas exigiendo.
«Esta noche recordaremos a los 97 y les rendiremos homenaje, pero la mejor forma de que el país les honre sería promulgar la ley que las familias de Hillsborough y sus compañeros activistas piden», añadió el entrenador.