Slot ha encontrado su primer cargo desde que fue destituido por el Liverpool al final de la pasada temporada. El neerlandés fue relevado de sus funciones tras una campaña complicada en la que el Liverpool logró por poco la clasificación para la Champions League, poniendo fin a su etapa en Merseyside.

En lugar de volver directamente a un banquillo, el exentrenador del AZ Alkmaar ha sido nombrado miembro del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA. Se une a un selecto panel encargado de analizar partidos continentales y seguir la evolución táctica en las principales competiciones de clubes de Europa.

Antes de aceptar el cargo en la UEFA, Slot estuvo muy vinculado con el puesto vacante de seleccionador de Países Bajos. Sin embargo, se distanció de la selección, insistiendo en que su principal objetivo sigue siendo volver a entrenar a un club en un futuro cercano.

Al referirse a los anteriores vínculos con el puesto de Países Bajos, Slot habló con Voetbal International para dejar las cosas claras. "Esa especulación es incorrecta. Simplemente nunca llegamos a ese punto en las conversaciones", explicó.



