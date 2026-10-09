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¡Arne Slot consigue un nuevo trabajo! El exentrenador del Liverpool regresa al fútbol cuatro meses después de su salida de Anfield al confirmarse su cargo
Slot consigue un puesto de observador de la UEFA
Slot ha encontrado su primer cargo desde que fue destituido por el Liverpool al final de la pasada temporada. El neerlandés fue relevado de sus funciones tras una campaña complicada en la que el Liverpool logró por poco la clasificación para la Champions League, poniendo fin a su etapa en Merseyside.
En lugar de volver directamente a un banquillo, el exentrenador del AZ Alkmaar ha sido nombrado miembro del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA. Se une a un selecto panel encargado de analizar partidos continentales y seguir la evolución táctica en las principales competiciones de clubes de Europa.
Antes de aceptar el cargo en la UEFA, Slot estuvo muy vinculado con el puesto vacante de seleccionador de Países Bajos. Sin embargo, se distanció de la selección, insistiendo en que su principal objetivo sigue siendo volver a entrenar a un club en un futuro cercano.
Al referirse a los anteriores vínculos con el puesto de Países Bajos, Slot habló con Voetbal International para dejar las cosas claras. "Esa especulación es incorrecta. Simplemente nunca llegamos a ese punto en las conversaciones", explicó.
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La UEFA destaca el éxito del Liverpool
Al confirmar su nombramiento, la UEFA detalló las responsabilidades exactas que Slot asumirá junto a sus homólogos. El organismo rector afirmó que el grupo supervisará las competiciones europeas con «estadísticas y asistencia de vídeo, lo que les permitirá elaborar informes detallados sobre las últimas novedades en materia de entrenamiento, que se comparten entre la comunidad futbolística para ofrecer una visión dinámica del estado del juego».
El organismo rector del fútbol europeo también elogió la trayectoria del neerlandés y añadió: «Slot se labró un nombre en el Feyenoord, alcanzando la final de la UEFA Conference League en 2022 y ganando un título de la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos en las dos campañas siguientes.
«Se incorporó al Liverpool en 2024 y guio de inmediato al club a su segundo título de la Premier League en cinco años antes de dejar Anfield este verano».
Uniéndose a un panel repleto de estrellas mientras Xavi asume el cargo en Países Bajos
Slot se une a un elenco estelar de observadores técnicos en el que figuran varias caras conocidas del fútbol inglés. El panel de la UEFA incluye a los exentrenadores del Liverpool Rafa Benitez y Roy Hodgson, junto al exportero de los reds David James. El exseleccionador de Inglaterra Gareth Southgate y el exentrenador del Everton Sean Dyche también forman parte de este prestigioso grupo.
Mientras Slot analiza los partidos europeos, la selección neerlandesa ha tomado un rumbo distinto. Tras la búsqueda de la KNVB, la leyenda del Barcelona Xavi fue nombrado nuevo seleccionador de Países Bajos, firmando un contrato de larga duración que se extiende hasta el final del Mundial de 2030.
A pesar de quedarse sin el cargo internacional, Slot se mantiene firme en su preferencia por el trabajo diario del fútbol doméstico. "En esta etapa de mi carrera, prefiero verme cada día en el campo de entrenamiento con mis jugadores, algo que sencillamente no es posible de la misma manera con una selección nacional", admitió. "Tengo mucho respeto por la selección nacional y por la KNVB y solo puedo hablar de forma positiva sobre la manera profesional en que se desarrollaron las conversaciones aquella semana. Por ahora, creo que el fútbol de clubes todavía tiene mucho que ofrecerme".
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Esperando el regreso perfecto al club
Slot se centrará ahora en sus funciones con la UEFA, asistiendo a partidos europeos de primer nivel para aportar análisis tácticos. Este cargo le mantiene muy vinculado a la élite del fútbol mientras espera a que surja la oportunidad adecuada para volver a entrenar. Tras haber ganado la Premier League y la Eredivisie, al técnico de 48 años no le faltarán pretendientes.
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